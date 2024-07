SDP:n Antti Lindtman: Rajalaki oli meille erittäin vaativa prosessi

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan rajalain käsittely eduskunnassa oli SDP:lle vaativa prosessi.

Viestipalvelu X:ssä julkaistussa päivityksessään Lindtman kirjoittaa, että kansallisen turvallisuuden ohella myös ihmisoikeuden ja kansainväliset sopimukset ovat SDP:lle tärkeitä.

– Ei jompikumpi, vaan molemmat. Siksi tämä on ollut meille erittäin vaativa prosessi. Ymmärrän hyvin myös kriittisiä näkökulmia, hän kirjoittaa.

Hänen mukaansa hyväksytty rajan laki ei ole täydellinen. Se kuitenkin voi Lindtmanin mukaan antaa mahdollisuuden rajan avaamiselle, mikäli turvallisuusviranomaiset arvioivat sen mahdolliseksi. Lain kritisoijia hän muistuttaa siitä, että raja on ollut nyt kokonaan suljettuna kaikelta liikenteeltä joulukuusta 2023 lähtien.

– Näin pitkä sulku on erittäin kova rajoitustoimi, joka rajoittaa laajasti hyvin suuren ihmisjoukon perusoikeuksia, hän kirjoittaa.

Lindtman sanoo, että rajan sulkemisen mahdollistanutta rajavartiolain muutosta vastustettiin hyvin samankaltaisilla argumenteilla kuin nyt hyväksyttyä rajaturvallisuuslakia. Silloin lähes koko eduskunta oli yksimielinen lain tärkeydestä.

Hänen mukaansa rajaturvallisuuslaki on tarpeen, koska Venäjä on valmis käyttämään häikäilemättömiä keinoja demokraattisten yhteiskuntien horjuttamiseksi. Lindtmanin mukaan Venäjän tarkoituksena on uhata Suomen kansallista turvallisuutta luomalla turvattomuuden tunnetta.

Hänen mukaansa Venäjän toiminta ei ole ohimenevä ilmiö.

– Uusi laki antaa tarvittavia työkaluja vastata Venäjän röyhkeään hybridivaikuttamiseen, Lindtman kirjoittaa.