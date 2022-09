Sauli Niinistö: Ukraina käyttää sille kuuluvaa oikeutta itsepuolustukseen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän aloittaman Ukrainan sodan heijastusvaikutukset ovat jo nyt kauaskantoisia ja vakavia.

Hän kehotti YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheenvuorossa vahvistamaan monenvälistä yhteistyötä vuoropuhelun kautta.

– Venäjän julma ja provosoimaton sota Ukrainaa vastaan on nyt raivonnut seitsemän kuukautta. Se on aiheuttanut valtavaa surua ja tuhoa Ukrainan suvereenilla maaperällä. Venäjän voimankäyttö rikkoo räikeästi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa. Kyseessä on hyökkäys, kuten tämä yleiskokous on sen määritellyt, Sauli Niinistö sanoi.

Presidentin mukaan Ukraina käyttää sille olennaisesti kuuluvaa oikeutta itsepuolustukseen.

– Tuoreista taistelukentiltä tulleista raporteista päätellen se tekee sen ihailtavalla rohkeudella, voimalla ja tehokkuudella, Niinistö sanoi.

Sauli Niinistö painotti, että kansainvälisen yhteisön velvollisuus on ylläpitää kansainvälistä sääntöpohjaista järjestystä.

– Emme voi hyväksyä, suvaita tai normalisoida vakavia kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksia. Maailma, jossa rankaisemattomuus vallitsee, on epäoikeudenmukainen, epävakaa ja vaarallinen. Meille kaikille.

Tasavallan presidentti huomautti konfliktien määrän maailmassa olevan nyt suurin sitten toisen maailmansodan. Arviolta neljäsosa ihmiskunnasta elää konfliktien koettelemissa maissa.

– Tässä myrskyisässä maailmassa ne, jotka lietsovat konflikteja, kantavat erityisen vastuun. Meidän kaikkien on kuitenkin kysyttävä itseltämme: Olemmeko tehneet kaikkemme väkivallan torjumiseksi? Olemmeko tehneet voitavamme myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi, Sauli Niinistö kysyi.

– Vaikeina aikoina tarvitaan enemmän diplomatiaa, ei vähemmän. Meidän on rakennettava ja vahvistettava rauhaa ja ehkäistävä konflikteja aina kun se on mahdollista. Tämä on Yhdistyneiden kansakuntien ydin, Niinistö jatkoi.

First encounter with President of Hungary @KatalinNovakMP. Talked about security and Finland’s NATO membership. I’m looking forward to continuing our cooperation. #UNGA77 pic.twitter.com/rrbyS6ffBB — Sauli Niinistö (@niinisto) September 20, 2022