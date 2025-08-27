Verkkouutiset

Vihanneksia kaupassa. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Sari Essayah Kauhajoelle: Kaupan valtaa tuottajiin pitää muuttaa

  • Julkaistu 27.08.2025 | 13:55
  • Päivitetty 27.08.2025 | 13:55
  • Kauppa, Ruoka
Suomessa ruokakauppa on keskittynyt kahden toimijan käsiin.
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) sanoo Kauhajoki-lehden haastattelussa, että kaupan valtaa suomalaisiin ruoantuottajiin pitää muuttaa.

Ministeri kiinnittäisi huomiota oikeudenmukaisempaan tulonjakoon alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan kesken. Suomessa ruokakauppa on hyvin vahvasti keskittynyt kahden toimijan eli S-ryhmän ja Keskon ympärille.

– Kaupan keskittyminen ei ole ainutlaatuinen ilmiö, mutta meillä on aika oligopolistinen markkina. Suomessa kauppa on vahva, kun kaksi isoa toimijaa, Essayah sanoo.

Asiaan kiinnitetään huomiota myös elintarvikemarkkinalain uudistuksesta. Ensi vuonna eduskuntaan tulevan lakiuudistuksen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että tuottajat saisivat työstään jatkossa enemmän kuin nyt.

– Jatkossa kiinnitetään huomiota muun muassa kaupan omiin merkkeihin sekä sopimusneuvottelujen avaamismahdollisuuksiin, jos kustannukset nousevat rajusti, kuten kävi vuonna 2022. Tuolloin Kesko avasi ulkoapäin tulleen paineen myötä sopimusneuvottelut kesken pitkän sopimuskauden. Tulevaisuudessa neuvottelujen avaaminen tulisi pakolliseksi tiettyjen klausuulien lauetessa, joten asia ei jää pelkän hyväntahtoisuuden varaan, Essayah sanoo.

Uusimmat
