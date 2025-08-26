Verkkouutiset

Alkoholijuomia kylmäkaapissa. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kauppa sai tarpeekseen – Yle: Kaikki alkoholijuomat lukkojen taakse

  • Julkaistu 26.08.2025 | 14:24
  • Päivitetty 26.08.2025 | 14:31
  • Alkoholi, Kauppa
Järeä toimenpide on tarkoitettu tilapäiseksi ratkaisuksi.
Helsinkiläisessä Alepa-kaupassa kaikki alkoholijuomat on laitettu lukkojen taakse, kertoo Yle.

Alkoholijuomia sisältävät kylmäkaapit on lukittu järeällä munalukolla. Lisäksi alkoholijuomia sisältävän hyllyn eteen on asennettu lukollinen ja moottoroitu sermi. Lukko ja sermi avataan vain erikseen asiakkaan pyynnöstä.

Syy poikkeukselliselle päätökselle oli se, että myymälästä varastettiin poikkeuksellisen paljon alkoholijuomia. Kyseinen myymälä sijaitsee Vallilan kaupunginosassa.

– Myymälässä on ollut poikkeuksellisen runsaasti häiriökäyttäytymistä. Alkoholia on yritetty varastaa päivittäin useita kertoja, Alepoiden ketjujohtaja Mika Heikkinen HOK-Elannolta kertoo Ylelle.

Järjestely on tarkoitettu väliaikaiseksi, joten lukot aiotaan poistaa myöhemmin.

Heikkisen mukaan muissa pääkaupunkiseudun myymälöissä ei ole tarvinnut turvautua yhtä järeisiin keinoihin. Myös muissa myymälöissä on kuitenkin jouduttu turvautumaan keinoihin, jotka ovat tehneet esimerkiksi monipakkausten varastamisen vaikeammaksi.

Onko alkoholi sinulle ongelma? Seitsemän merkkiä paljastavat totuuden

