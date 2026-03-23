Suomalaisten verkko-ostoista joka kymmenes euro menee Kiinaan

Kiinalaisten verkkokauppojen suosio kasvoi Suomessa edelleen vuonna 2025, ja nyt joka kymmenes verkko-ostamiseen käytetty euro päätyy Kiinaan. Tämä käy ilmi Kaupan liiton tuoreesta verkkokauppatutkimuksesta.

Kiinalaisista verkkokaupoista tehtyjen ostosten keskihinta on puolittunut kahdessa vuodessa, mutta ostojen kokonaisarvo on samassa ajassa kasvanut seitsenkertaiseksi.

– Tyypillinen Kiinasta verkko-ostoksia tekevä suomalainen on pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva 35–49-vuotias mies, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kuvaa niin sanottua “temuttajaa”.

Kiinalainen Temu on kasvattanut nopeasti suosiotaan ja noussut seitsemänneksi suosituimmaksi verkkokaupaksi Suomessa vierailumäärillä mitattuna.

– Kymmenestä vierailumääriltään suosituimmasta verkkokaupasta kuitenkin kahdeksan on kotimaisia, joten kotimainen verkkokauppa pystyy parhaimmillaan vastaamaan hyvin ulkomaiseen kilpailuun, Kurjenoja sanoo.

Tutkimuksen mukaan kaiken kaikkiaan suomalaiset tekivät viime vuonna verkko-ostoksia koti- ja ulkomaisista verkkokaupoista noin 5,6 miljardilla eurolla. Kotimaasta tehdyt verkkokauppaostokset kasvoivat hieman ulkomailta tehtyjä nopeammin, vaikka Kiinasta Suomeen suuntautuva verkkokauppa kasvoikin jälleen voimakkaasti.

– Ensi vuodelle ennustamme verkkokaupan kuluttajamarkkinoiden kasvun vielä hieman kiihtyvän. Iranin-sodan jatkuminen voi kuitenkin hidastaa kasvua, jos logistiikkakustannukset nousevat ja kuluttajien varovaisuus lisääntyy, Kurjenoja sanoo.

Eniten suomalaiset ostivat verkosta kodintekniikkaa, muotia sekä kosmetiikan ja terveyden tuotteita. Elintarvikkeet ja juomatilaukset koti- ja ulkomailta ovat kirineet neljänneksi suurimmaksi verkkokaupan tuoteryhmäksi.

Elintarvikkeiden sekä kosmetiikan ja terveyden tuotteiden verkkokaupat ylsivät myös nopeimmin kasvaneiden joukkoon. Lisäksi kodintekniikan verkkokauppa kasvoi selvästi, kun taas muodin verkkokauppa hiukan supistui.

– Vaikka sisustusalan kysyntä on Suomessa viime vuosina ollut heikkoa, sen verkkokauppa kääntyi kuitenkin kasvuun. Kuluttajat ovat siirtyneet myös tässä tuoteryhmässä aiempaa enemmän digiostajiksi, Kurjenoja kertoo.

Sosiaalinen media toimii nyt myös hakukoneena ja kauppana

Sosiaalisen median vaikutus ei tutkimuksen mukaan rajoitu enää pelkästään nuoriin kuluttajiin, sillä yli 50-vuotiaista verkon käyttäjistä jo 39 prosenttia kertoo sosiaalisen median vaikuttavan ostamiseensa. Lisäksi yli puolet 18–64-vuotiaista suomalaisista verkon käyttäjistä kertoo saavansa ostoherätteitä sosiaalisen median kautta.

Sosiaalinen media toimii yhä useammin myös tuotteiden hakukanavana ja suoran ostamisen alustana. Tutkimuksen mukaan 27 prosenttia alle 65-vuotiaista verkon käyttäjistä hakee tuotetietoa suoraan sosiaalisesta mediasta ja alle 30-vuotiaista näin tekee jo 43 prosenttia.

Myös vaikuttajamarkkinoinnin merkitys suomalaisten ostokäytökseen on kasvanut. Noin joka neljäs digikuluttaja kertoo ostaneensa tuotteen vaikuttajan tai julkisuuden henkilön sosiaalisen median mainonnan perusteella. Vaikuttajamarkkinointi kohdistuu erityisesti alle 30-vuotiaisiin, mutta sen teho myös vanhempiin ikäryhmiin on kasvussa.

Lisäksi neljäsosa suomalaisista aikuisista on tehnyt ostoksia suoraan sosiaalisen median alustoilta. Alle 30-vuotiaista näin on tehnyt jo 38 prosenttia.

Tekoäly ohjaa yhä enemmän verkkokauppaliikennettä

Tutkimus nostaa esiin myös tekoälyn kasvavan merkityksen verkkokauppojen asiakasliikenteessä.

Suomalaisten 20 suosituimmasta verkkokaupasta Zalandolle (29 prosenttia kaikesta viittaavasta liikenteestä) ja Ikealle (28 prosenttia) tuli eniten tekoälypohjaisten hakuihin viittaavaa liikennettä elokuun 2025 ja tammikuun 2026 välillä. Suosituimmista kotimaisista verkkokaupoista tekoälypohjaista liikennettä ovat onnistuneet hyödyntämään erityisesti Varuste.net (26 prosenttia) ja Sokos (18 prosenttia).

Tekoälyn hyödyntäminen voi kuitenkin olla haaste erityisesti pienille kotimaisille verkkokaupoille. Hakukoneoptimointi ei ole kaikille vielä sujuvaa, ja datan laatu sekä datamassan pieni koko hidastavat tekoälytyökalujen käyttöönottoa.

– Rahoitus generatiiviseen tekoälyyn pohjautuvien työkalujen kehittämiseen laahaa Suomessa esimerkiksi Ruotsin jäljessä. Ne ovat kuitenkin keskeisiä kuluttajapalvelujen kehityksen ja kansainvälistymisen näkökulmasta”, Kurjenoja summaa.