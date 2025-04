Ostoskärryjä häviää kaupoista viikoittain, tappiot maksaa lopulta asiakas

Kadun varsilta ja maastosta löytyvät ostoskärryt ovat yleinen näky monissa kaupungeissa. Yleensä taustalla on ollut asiakkaan ajattelemattomuus tai harmittomaksi pilaksi ajateltu tempaus. Kyse ei kuitenkaan ole harmittomasta asiasta, sillä jokainen kaupasta viety ostoskärry ja niiden takaisin hakeminen aiheuttaa kaupalle ylimääräisiä kuluja. Loppupeleissä ylimääräiset kulut näkyvät nousseina hintoina.

Verkkouutiset kysyi eri kauppaketjujen edustajilta, kuinka yleinen ongelma ostoskärryjen häviäminen on heidän kaupoissaan. Juttua varten haastateltiin Keskon, S-ryhmän ja Lidlin edustajia.

Vantaalaisen K-citymarket Myyrmäen kauppiaan Aki Luomasen mukaan ostoskärryjen häviäminen on valitettavan yleistä.

Myyrmäen Citymarketilla on yhteiset ostoskärryt samassa Myyrmannin kauppakeskuksessa toimivien Prisman ja Lidlin kanssa. Luomasen mukaan yhteistyökumppaneiden toimesta ostoskärryjä haetaan maastosta takaisin viikoittain. Myyrmäen alueella tehdään myös säännöllisiä kierroksia, jotta kauppakeskuksen ulkopuolelle viedyt ostoskärryt saadaan takaisin.

– Tämä aiheuttaa meille tietysti ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia, Luomanen kertoo.

Ostoskärryjä on jouduttu hakemaan jopa kilometrien päästä kauppakeskuksesta. Luomasen mukaan Myyrmäessä on myös tiettyjä paikkoja, joista ostoskärryjä on löydetty suuriakin määriä.

– Ostoskärryjä on löytynyt tiettyjen kerrostalojen rappukäytävien edestä. Itse olen parhaimmillaan hakenut noin 20 ostoskärryä samasta paikasta.

Kauppias ei osaa arvioida, mistä syistä ostoskärryt tuppaavat kertymään aina samoihin paikkoihin.

– Jonkun tai joidenkin niitä täytyy sinne aktiivisesti viedä. Todennäköisesti kyseisessä osoitteessa asuu joku, joka toimii tällä tavalla. Siellä on tavallaan ollut oma kärryparkki jollain taloyhtiöllä.

Hävinneet ostoskärryt ovat Myyrmäen Citymarketissa yleinen riesa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Taustalla usein ajattelemattomuus

Yleensä ostoskärryjen päätyminen kaupan ulkopuolelle johtuu asiakkaiden ajattelemattomuudesta. Luomasen mukaan kaupassa käynyt asiakas on voinut viedä ostoskärryissä ostoksensa esimerkiksi linja-autopysäkille ja jatkanut siitä matkaansa eteenpäin. Samalla kärryt ovat jääneet pysäkille.

– Taustalla voi olla vilpittömästi se, että ostoksia on kuljetettu kaupan ulkopuolelle ja sitten kärry on jäänyt palauttamatta. Meidän kannaltamme olisi tietysti toivottavaa, että jokainen palauttaisi ostoskärryt niille merkityille alueille.

Jos maastosta löytyy hylättyjä kaupalle kuuluvia ostoskärryjä, niistä kannattaa ilmoittaa esimerkiksi Citymarketin asiakaspalvelupisteeseen tai suoraan kauppiaalle. Luomasen mukaan hän saa ilmoituksia maastosta löytyneistä ostoskärryistä useamman kerran vuodessa.

Valitettava tosiasia on myös se, että kaikkia kauppakeskuksen ulkopuolelle päätyneitä ostoskärryjä ei saada kerättyä takaisin.

Jokainen hävinnyt kärry on merkittävä kulu

Ilmiö on tuttu myös muissa kaupoissa. Vantaalaisen K-citymarket Tammiston kauppiaan Kimmo Sivosen mukaan ostoskärryjä katoaa silloin tällöin.

– Joskus on tapauksia, joissa ostoskärryjä on viety kauemmaksi meidän myymälästämme ja jätetty sinne. Olemme välillä hakeneet näitä takaisin saamiemme ilmoitusten perusteella. Asiakkaat yleensä ilmoittavat, jos ovat nähneet ostoskärryjämme maastossa, Sivonen kertoo.

Koska Tammiston Citymarket on niin sanottu automarket, ostoskärryjen varastaminen ei ole kauppiaan mukaan yleistä. Hänen arvionsa mukaan ostoskärryjä häviää vuodessa 1–10 kappaletta. Tämä johtuu siitä, että kaupan välittömässä läheisyydessä ei ole paljon asutusta ja ylivoimaisesti suurin osa asiakkaista käy kaupassa autolla.

Sivosella ei ole tarkkaa arviota siitä, millaisen kuluerän kadonneet ostoskärryt kaupalle muodostavat. Hän kuitenkin huomauttaa, että jokainen yksittäinen ostoskärry on kallis. Niiden hinta vaihtelee mallista ja koosta riippuen muutamasta sadasta eurosta lähes tuhanteen euroon.

– Jokainen hävinnyt kärry on iso kulu, Sivonen huomauttaa.

Kaupan henkilökunnalla on selvät toimintamallit tilanteissa, joissa asiakas varastaa ostoskärryn tai yrittää sitä. Sivosen mukaan joskus varkaita on jäänyt kiinni itse teossa.

– Joskus on ollut tapauksia, joissa asiakas on lähtenyt ajamaan kärryn kanssa maksamattomien ostosten kanssa. Kaupan henkilökunta on ottanut hänet kiinni ja kehottanut maksamaan ostokset. Nämä ovat kuitenkin olleet yksittäisiä tapauksia.

Myyrmäen Citymarketin kauppiaan Aki Luomasen mukaan kauppakeskuksen vartijoita on ohjeistettu puuttumaan tilanteisiin, joissa asiakas yrittää kuljettaa ostoskärryjä kauppakeskuksen ulkopuolelle.

Panttilukot ovat olleet perinteinen keino torjua ostoskärryvarkauksia. Kärry irtoaa lukosta, kun siihen asettaa rahakolikon. Kolikon saa takaisin, kun kärryn palauttaa kärryjen keräyspisteelle LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Kauppaketjut eivät osaa arvioida ilmiön laajuutta

Siitä ei ole olemassa koottua tietoa, kuinka paljon ostoskärryjä katoaa K-kaupoista, sillä Kesko ei pidä asiasta ketjukohtaisia tilastoja. SOK:n hankintapäällikkö Vesa Kortesniemi kertoo, ettei myöskään S-ryhmällä ole koko ryhmän tasolla koottua tietoa ostoskärryjen katoamisista.

– Suurin osa asiakkaistamme käyttää ostoskärryjä kuten kuuluukin ja palauttaa ne paikoilleen eli kärryjen katoaminen syystä tai toisesta ei ole merkittävä ilmiö.

Hänen mukaansa ostoskärryjä palautuu myymälöihin eri tavoin.

– Joskus asiakas palauttaa kärryn esimerkiksi itse. Omiksi tunnistettuja kärryjä pyritään hakemaan talteen, mutta yhtenäistä toimintamallia ei ole valtakunnallisesti.

Kaupat pyrkivät torjumaan ostoskärryjen häviämisiä erilaisilla keinoilla. Yksi perinteinen keino ovat panttilukot.

– Toisaalta lukkojen käyttöä on myös jonkin verran vähennetty, mikä kertoo siitä, että vaunut palautuvat ilman panttiakin paikoilleen, SOK:n Kortesniemi sanoo.

– Tietysti teknologia mahdollistaisi vaikka millaisia ratkaisuja. Ongelmaksi muodostuisi kuitenkin se, että teknologian asentaminen tulisi helposti maksamaan paljon enemmän kuin itse kärryt, K-citymarket Myyrmäen kauppias Aki Luomanen toteaa.

Ongelma tunnetaan myös Lidlissä. Myöskään Lidlillä ei ole asiasta tarkkoja ketjutason tilastoja. Myymälöissä ostoskärryistä huolehtiminen on henkilökunnan vastuulla.

– Ostoskärryjen varastaminen on toki tunnistettava ilmiö ja aiheuttaa meille kuluja. Mitään isoja muutoksia ei viime vuosina ole tämän suhteen tapahtunut, Lidlin myynnin osastopäällikkö Milla Perkola kertoo.

Olutpakkauksen näpistämisestä jää todennäköisemmin kiinni kuin ostoskärryjen viemisestä. Kaupat myöntävät haasteet valvonnassa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Satojen eurojen arvoisen kärryn vieminen on helpompaa kuin olutpakkauksen näpistäminen

Ruokakaupat torjuvat näpistyksiä ja myymälävarkauksia tehokkaasti ja tilanteisiin puututaan matalalla kynnyksellä. Monella kauppiaalla tai kaupalla on tapana ilmoittaa poliisille myös pienistäkin näpistyksistä, jotta tekijä saadaan rikosvastuuseen.

Tilanteessa hämmennystä voi aiheuttaa se, että todennäköisemmin myymälävaras jää kiinni ja joutuu vastuuseen esimerkiksi olut- tai juustopakkauksen varastamisesta. Sen sijaan kiinnijäämisen riski on pienempi tilanteessa, jossa asiakas varastaa useiden satojen eurojen arvoisen ostoskärryn kaupasta.

– Muuhun varasteluun verrattuna ostoskärryjen valvomiseen tulee haastetta siitä, että ostoskärryt ovat myymälän ulkopuolella. Valtaosa asiakkaistamme on kuitenkin rehellisiä, ja he käyttävät ja palauttavat ostoskärryt asianmukaisesti paikalleen, Perkola toteaa.

Sivonen muistuttaa, että ostoskärryn varastaminen on aina varkaus ja siihen suhtaudutaan kuten muihinkin myymälävarkauksiin. Varkauden sattuessa varas otetaan kiinni ja paikalle soitetaan poliisit.

– Ilmoitamme kaikista varkauksista poliisille. Olivat ne sitten tuotteiden tai myymälän omaisuuden viemistä.

K-citymarket Tammiston kauppiaan Sivosen mukaan ostoskärryjen varastaminen ei silti onnistuisi helposti tai huomaamattomasti.

– Meillä on avoparkki, jossa on kameravalvonta ja ympärivuorokautinen vartiointi. Uskon, että siihen kiinnitettäisiin nopeasti huomiota, jos joku yrittäisi viedä ostoskärryjä kuorma- tai pakettiautoonsa. Tavallisen henkilöauton sisälle ne eivät edes mahtuisi, Sivonen pohtii.

Vaikka ostoskärry on hankintahinnaltaan kallis, kukaan tuskin varastaa niitä jälleenmyynnin takia. Sivonen arveleekin, että yleisin syy viedä ostoskärryjä on pilailu tai ajattelemattomuus.

– Vaikea uskoa, että sellaista [varastettua ostoskärryä] voisi missään edes myydä. Varsinkin, kun niissä lukee kaupan nimikin, Sivonen pohtii.