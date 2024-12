Salakuljettajat uhmaavat pakotteita: luksusautoja virtaa itään

Venäläiset salakuljettajat veloittavat kymmeniä tuhansia euroja luksusautojen tuonnista Euroopasta. Financial Times -lehti on tunnistanut viisi venäläistä yritystä, jotka salakuljettavat Euroopasta autoja, jotka ovat EU:n vuonna 2022 asettaman luksustavaroiden vientikiellon kohteena.

FT esittelee kuvan venäläisen maahantuojan AvtoImportin Internet-ilmoituksesta Auto.ru-sivustolla BMW 530 d M Sport -autosta, jonka hinta on 7,2 miljoonaa ruplaa (noin 61600 euroa). Ilmoituksen mukaan auto on edelleen Saksassa. Joulukuun puolivälissä auto oli vielä myynnissä 31900 eurolla saksalaisen Autopartner BGL:n verkkosivuilla.

FT tunnisti venäläiseltä Auto.ru-sivustolta yli 50 luksusautoa 25:stä eri saksalaisesta autoliikkeestä, joita venäläiset maahantuojat tarjosivat keskimäärin noin 19000 euron lisähinnalla.

Salakuljettajat esittävät usein aikovansa lähettää auton kolmanteen maahan. FT on jäljittänyt mustan Mercedes-Benz S350:n, jonka saksalainen autokauppias Kessler & Haag myi tammikuussa 2024 kirgisialaiseen taksiyhtiöön. Ajoneuvo rekisteröitiin maaliskuussa moskovalaiselle taksiyritykselle.

Eurooppalaisia ​​autoja toimitetaan Venäjälle, vaikka EU on kiristänyt jatkuvasti pakotteita. EU tiukensi heinäkuussa rajoituksia ylellisyystavaroiden viennille Valko-Venäjälle, joka oli aikaisemmin suosittu tavaroiden kauttakulkumaa Venäjälle. Tämän jälkeen salakuljettajat ovat käyttäneet yhä pidempiä ja kalliimpia reittejä ajoneuvojen kuljettamiseen.

AvtoImportin myyntiedustaja kertoi potentiaalisena ostajana esiintyneelle FT:n toimittajalle, että Euroopasta lähetettyjä saksalaisia ​​autoja ei kuljeteta Valko-Venäjän kautta, vaan Turkin ja Georgian kautta Venäjälle.

FT:n haastattelemien lähteiden mukaan nyt on halvempaa ja nopeampaa salakuljettaa laadukkaita ​​saksalaisia ​​autoja Etelä-Korean kautta Venäjälle, sillä Etelä-Korea on asettanut ”minimaaliset pakotteet” Venäjälle.

Erään Baltian maan tulliviranomainen vahvisti FT:lle, että epäilyttävä autovienti Saksasta Venäjälle on vähentynyt Valko-Venäjän pakotteiden kiristämisen jälkeen.

– Yleinen tilanne on, että autojen määrä vähenee, mutta virtaa on edelleen. Venäjälle päätyy edelleen autoja, jotka on alun perin tarkoitettu Keski-Aasian maihin, kuten Kirgisiaan ja Kazakstaniin, virkamieslähde sanoi.

Useat FT:n kontaktoimat saksalaiset automyyjät sanoivat, että he eivät olleet tietoisia siitä, että heidän autojaan myydään Venäjälle tai mainostetaan venäläisillä verkkosivuilla.