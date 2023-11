Antisemitististen viharikosten määrä on lisääntynyt Saksassa sen jälkeen, kun palestiinalainen terroristijärjestö Hamas hyökkäsi 7. lokakuuta Gazan kaistalta Israelin puolelle. Saksassa nousevasta juutalaisvastaisuudesta kertoo Dagens Nyheter.

Juutalaisten asuttamien talojen seiniin on maalattu Daavidin tähtiä. Juutalaismuistomerkkejä on töhritty graffiteilla ja synagogaan on heitelty polttopulloja. Viimeaikaisia tekoja esitellään Amadeu Antonio -säätiön hiljattain julkaistusta raportista.

– Saksan juutalaiset ovat olleet hätätilassa jo kuukauden, kuvaili Saksan hallituksen antisemitismin valvonnasta vastaava erityiskomissaari Felix Klein raportin julkistuksessa.

Hän kertoi puhuneensa juutalaisille perheille, jotka eivät uskalla lähettää lapsiaan esikouluun. Juutalaiset hänen mukaansa välttävät myös tiettyjä kaupunginosia ja pidättäytyvät osallistumasta juutalaisten tapahtumiin.

Saksassa on nähty viimeisten viikkojen aikana Israelin vastaisia ja Palestiinaa tukevia mielenosoituksia. Samaan aikaan äärioikeistolaiset ja juutalaisvastaiset voimat ovat asiantuntijoiden mukaan saaneet lisää jalansijaa saksalaisessa yhteiskunnassa.

Tällä viikolla tuli kuluneeksi 85 vuotta natsi-Saksan kristalliyöstä, joka käynnisti miljoonia juutalaisia tappaneen järjestelmällisen vainon.

Nyt juutalaiset ovat jälleen peloissaan Saksassa. Useat juutalaiset ovat tiukentaneet turvatoimia. Yksi niistä on Heidelbergin yliopiston juutalaisuuden tutkimuslaitos.

– Olemme lisänneet turvallisuutta niin päivittäisessä työssämme kuin tapahtumissamme. Tunnemme jännittyneen ilmapiirin myös sosiaalisessa mediassa. Ihmiset hyökkäävät yliopistoa ja juutalaisia ​​vastaan ​​Saksassa, kertoo laitoksen tiedottaja Dorothe Sommer.