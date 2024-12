Saksalta Ukrainalle yksi suurimmista sotilasapupaketeista tähän mennessä

Saksan hallituksen verkkosivujen mukaan paketti sisältää kuudennen IRIS-T SLM:n ja viidennen IRIS-T SLS -ilmapuolustusjärjestelmän, joihin kumpaankin ohjuksia. Niiden määrää ei kerrota.

Mukana on myös 12 panssaroitua ajoneuvoa, joissa on kineettiset puolustusjärjestelmät, kaksi Gepard-ilmatorjuntavaunua ja 241 000 niiden ammusta sekä AIM-9L/I-1 Sidewinder-ohjuksia, joiden määrää ei julkistettu. Paketissa on niin ikään kaksi TRML-4D-ilmavalvontatutkaa.

Lisäksi paketti sisältää 15 Leopard 1 A5 -panssarivaunua osana yhteisprojektia Tanskan kanssa. Tämä nostaa Saksan Leopard-toimitukset yhteensä 103 vaunuun. Lisänä on kranaatteja Leopard 2 -panssarivaunuihin, yksi Panzerhaubitze 2000-panssarihaupitsi ja yli 50 000 155 mm:n tykistökranaattia.

Paketissa on myös kymmeniä tiedustelulennokkeja, ammuksia kranaatinheittimiin ja käsiaseisiin sekä mittava määrä erilaista kalustoa ja varusteita.

Saksan aseapu Ukrainalle on ollut tänä vuonna noin 7,1 miljardia euroa. Liittokansleri Olaf Scholzin mukaan Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen Saksa on toimittanut tai luvannut sotilaallista apua Ukrainalle 28 miljardin euron arvosta.