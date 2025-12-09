Sähkö halpenee talvella, 20 prosentin romahdus

Talven 2026 sähköfutuurit ovat laskeneet yli 20 prosenttia marras–joulukuun aikana. Asia ilmenee hintavertailusivusto Vertaa-kilpailuttajat.fi:n tekemästä sähkömarkkinakatsauksesta.
Sivusto arvioi, että markkina hinnoittelee nyt entistä suuremmalla painolla leutoa talvea. Myös määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat selvästi laskeneet.
Tammikuun 2026 futuurihinta on valunut 10,0 sentistä 7,1 senttiin kilowattitunnilta 17.11.–8.12.2025 (sisältäen arvonlisävero 25,5 prosenttia). Samalla aikavälillä helmikuun futuurihinta on laskenut 9,3 sentistä 7,1 senttiin kilowattitunnilta ja maaliskuun futuurihinta on laskenut 7,3 sentistä 5,8 senttiin kilowattitunnilta.
Sähkömarkkinakatsauksen mukaan markkinaa ohjaava keskeinen tekijä on tällä hetkellä sää: keskipitkän aikavälin sääennusteet lupaavat tavanomaista leudompaa talvea Pohjois-Eurooppaan, mikä on vähentänyt hintapaineita.
Marraskuun sähkömarkkinakatsauksessa arvioitiin muutama viikko sitten, että leutona talvena hintataso olisi noin 6 senttiä kilowattitunnilta. Tämä asettaa nykyisen seitsemän sentin futuurihinnan jo selvästi lähemmäs leudon talven skenaariota.
Historiallinen sähkön hintavertailu korostaa sään vaikutusta: tammikuu 2024 oli poikkeuksellisen kylmä, ja pörssisähkön keskihinta oli tuolloin 13,2 senttiä kilowattitunnilta (sisältäen arvonlisäveron 25,5 prosenttia). Ilmatieteen laitoksen mukaan yhtä kylmä tammikuu toistuu keskimäärin vain 5–10 vuoden välein, mikä tukee markkinoiden nykyistä maltillista hintanäkemystä yhdistettynä leutoihin sääennusteisiin.
Talveen 2026 lähdettäessä Suomen ja lähialueiden sähköjärjestelmä on aiempaa vahvempi. Erityisesti Aurora Linen käyttöönotto kasvattaa tuontikapasiteettia Pohjois-Ruotsista noin 700 megawatilla, mikä parantaa tarjontatilannetta kylmissäkin jaksoissa.
Lisäksi kysyntäjousto on katsauksen mukaan kasvanut. Sähkökattilat, teollisuuden joustot sekä pörssisähköasiakkaiden kulutuksen ajoittaminen tasoittavat hintapiikkejä entistä tehokkaammin.
Hintavertailusivusto korostaa, että kulutusjousto perustuu toki riittävän korkeaan sähkön hintaan: hintapiikit ja hintataso tuskin nousevat erittäin kylmänäkään kuukautena 2024 huippujen tasolle, mutta pörssisähkön keskihinta kylmänä kuukautena voi silti olla korkealla.
Katsauksessa talvelle 2026–2027 ennustetaan myös maltillista pörssisähkön keskihintaa: 7,5 senttiä/kilowattitunnilta sähköfutuurien perusteella. Tämä yhdistettynä talven 2025–2026 alhaisiin hintanäkymiin on painanut uusien määräaikaisten sähkösopimusten hinnat alas: laskua on jopa yksi sentti kilowattitunnilta muutamassa viikossa 12–24 kuukauden kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa.
