Saako kissa liikkua vapaana? Poliisilta selvä vastaus

Kissa ei saa liikkua vapaana esimerkiksi leikkipaikoilla tai toreilla, Lapin poliisilaitos muistuttaa julkisessa Facebook-päivityksessään. Asiasta säädetään järjestyslaissa.

Väittely siitä, saako kissa liikkua vapaana ulkona vai ei, herättää keskustelua säännöllisesti. Asiassa epäselvyyttä aiheuttaa se, että asiasta ei ole suoraa kirjausta laissa.

– Vaikka Suomessa laki ei suoraan kiellä kissojen vapaana ulkoilua, on omistajan valvottava kissaa ja huolehdittava, ettei se aiheuta vaaraa itselleen, muille eläimille tai ympäristölle, poliisi huomauttaa.

Lain mukaan kissan omistajan on turvattava kissan hyvinvointi. Sen perusteella esimerkiksi valvomatta jättäminen voidaan katsoa heitteillejätöksi. Kissan omistaja voi joutua myös vahingonkorvausvastuuseen lemmikkinsä aiheuttamista vahingoista.

Poliisi muistuttaa päivityksessään, että kissan valvonta on tärkeää myös eläimen oman turvallisuuden vuoksi. Valvomatta jätetty kissa voi jäädä auton alle, joutua pedon saaliiksi tai eksyä. Kissat voivat aiheuttaa myös haittaa pihoilla ja puutarhoissa.

Kissaa on mahdollista ulkoiluttaa myös turvallisilla tavoilla. Poliisi mainitsee esimerkkinä valjaat ja valvotun ulkoilun, aidatun ulkotarhan tai verkotetun parvekkeen.

– Kissa on lemmikki, ei villieläin. Ulkoilu on tärkeää, mutta sen pitää tapahtua turvallisesti ja vastuullisesti, poliisi painottaa.

Entä kuinka toimia tilanteessa, jossa itse törmää ulkona yksin liikkuvaan irtokissaan? Poliisi kehottaa pyrkimään selvittämään omistajan henkilöllisyyden esimerkiksi naapureiden tai sosiaalisen median avulla. Tarvittaessa ole yhteydessä eläinsuojeluun tai valvontaeläinlääkäriin.

Suomessa yleisesti lemmikkieläimenä pidetty kissa on luokiteltu vieraslajiksi. Se tarkoittaa sitä, että kissa ei kuulu vapaana Suomen luontoon ja siitä voi olla haittaa paikalliselle eläinkannalle esimerkiksi saalistusviettinsä takia. Lemmikinomistajan kannattaa muistaa myös se, että talvella Suomen ilmasto on liian kylmä kissalle, jotta se voisi selviytyä luonnossa.

