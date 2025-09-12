Ostitko tällaisen kissan? Suloinen ulkokuori peittää vakavan sairauden

Älä koskaan osta luppakorvaista kissaa, Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy muistuttaa tiedotteessa.

Yhdistys tarkoittaa scottish fold -rotuisia kissoja. Kissan tunnistaa luppamaisista korvistaan. Kissan hyvinvoinnin kannalta luppakorvat eivät ole ikinä hyvä merkki.

Hesy muistuttaa, että scottish fold -kissan luppakorvat johtuvat geenimutaatiosta, joka aiheuttaa kissan kehossa luuston kehityshäiriöitä ja eteneviä rustomuutoksia. Geenimuutoksen aiheuttamaa sairautta kutsutaan osteokondrodysplasiaksi, ja se aiheuttaa kivuliaita oireita, kuten ruston liikakasvua, häntänikamien yhteensulautumista ja vaikeaa nivelrikkoa. Jos scottish foldilla on lupat korvat, sillä on aina myös osteokondrodysplasia.

Koska rotu on sairas, sitä ei hyväksytä esimerkiksi Suomen kissaliiton rekisteriin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kukaan eettinen kissankasvattaja ei kasvata kyseisen rodun kissoja. Scottish fold -kissojen myynti onkin Hesyn mukaan keskittynyt sosiaalisen median eläinryhmiin ja verkkokauppa-alustoille.

Vaikka pörröinen ja luppakorvainen kissanpentu saattaisikin näyttää suloiselta, eläimen hankinta ei ole suositeltavaa. Ostamalla scottish fold-rotuisen kissan tuet epäeettistä toimintaa, jossa kissoja kasvatetaan vain rahallisen voiton toivossa välittämättä eläimen hyvinvoinnista.

Hesy korostaa, että ainoa tapa lopettaa kissojen epäeettinen kasvattaminen on olla tukematta sitä kokonaan.

Scottish fold-kissojen terveysongelmista on kerrottu julkisuudessa säännöllisesti. Siitä huolimatta Hesyn mukaan näyttää siltä, että luppakorvaisten kissojen suosio on kääntynyt kasvuun. Luppakorvaisia kissoja on päätynyt myös Hesyn eläinhoitoloihin tämän vuoden aikana jo ”toista kymmentä kappaletta”.

– Monet näistä kissoista ovat löytökissoja, joita kukaan ei kaivannut kotiin. Voi olla, että kissat on hylätty, kun niillä on alkanut ilmetä terveysongelmia tai kun omistajalle on selvinnyt, että terveysongelmia on väistämättä tiedossa, Hesy kertoo tiedotteessa.

Eläinsuojeluyhdistyksen mukaan ainoa eettisesti kestävä tapa hankkia luppakorvainen kissa on adoptoida kodittomaksi jäänyt kissa eläinsuojeluyhdistykseltä. Silloin kissa on myös esimerkiksi rokotettu ja steriloitu, jolloin se ei voi enää lisäätyä.

Mikäli päädyt hankkimaan itsellesi luppakorvaisen kissan, sinun on varauduttava mahdollisiin ongelmiin. Luppakorvainen kissa voi aiheuttaa tuntuvia eläinlääkärikuluja. Lisäksi eläin edellyttää aktiivista tarkkailua, sillä sen huonojen geenien vuoksi kissalla saattaa alkaa ilmetä terveysongelmia. Pahimmassa tapauksessa luppakorvaisen kissan omistajan on oltava valmis hyväksymään lemmikkieläimensä lopettaminen, sillä pahimmissa tapauksissa edes lääkitys ei riitä ylläpitämään kissan riittävää elämänlaatua.

Vakaa harkinta ei koske pelkästään scottish fold -rodun kissoja. Ennen minkään lemmikkieläimen hankkimista mieti tarkkaan, onko sinusta huolehtimaan eläimen hyvinvoinnista ja antamaan sille riittävästi aikaa. Jos olet asiassa epävarma, joskus paras vaihtoehto on olla hankkimatta lemmikkiä. Verkkouutiset kertoo lemmikin hankintaan liittyvistä asioista tarkemmin tässä jutussa.

