Hylkäsitkö lemmikkisi luontoon? Seuraukset voivat olla vakavat

Turun kaupungin eläinhoitolaan on kesän aikana toimitettu useita kesyjä lemmikkieläimiä, jotka vaikuttavat olevan tahallisesti luontoon päästettyjä. Joukossa on ollut esimerkiksi kerrostalon pihalta löytyneitä kesyjä kanarianlintuja ja lemmikkikaneja.

Kaikki eläimet olivat tiedotteen mukaan hyväkuntoisia ja selvästi kesyjä, eivätkä ne olleet olleet luonnossa pitkään. Yhdelläkään eläimistä ei ollut tunnistusmerkintöjä, kuten renkaita, korvatatuointeja tai mikrosiruja.

Turun kaupungin eläinhoitola muistuttaa, että lemmikin hylkääminen luontoon on rikos.

– Lemmikkieläimet eivät kuulu luontoon, eivätkä ne selviydy siellä usein hengissä. Lisäksi leikkaamattomat eläimet voivat lisääntyä hallitsemattomasti, mikä voi aiheuttaa paikallisesti merkittäviä ongelmia. Esimerkiksi Helsingissä citykani-ilmiö on muodostunut suureksi haasteeksi, ja muualla Euroopassa luontoon päästetyt vieraslajit – kuten Lontoon kauluskaijat – kilpailevat elintilasta alkuperäislajien kanssa, Turun kaupungin julkaisemassa tiedotteessa muistutetaan.

Jos lemmikin hoito ei ole mahdollista, eläinhoitola suosittelee tilapäisen hoidon järjestämistä lomamatkojen ajaksi tai pysyvää lemmikistä luopumista. Silloin on suositeltavaa olla yhteydessä esimerkiksi paikalliseen eläinsuojeluyhdistykseen.

Lemmikille voi yrittää etsiä uuden omistajan myös kyselemällä asiasta tuttavapiiriltä tai laittamalla ilmoituksen internetiin.

Lemmikin hylkääminen luontoon ei missään tilanteessa ole vaihtoehto.

– Lemmikin pitäminen on aina omistajansa vastuulla – myös silloin, kun elämäntilanne muuttuu, eläinhoitola muistuttaa.

Jos et ole varma siitä, kykenetkö huolehtimaan lemmikkieläimestäsi, lemmikki on parempi jättää kokonaan hankkimatta.

