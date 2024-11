Sää viilenee etelässä: Kohta voi tulla paljon lunta

Sää on ollut viime aikoina lauhaa etenkin maan etelä- ja länsiosassa, mutta on viilenemässä viikonlopun aikana. Perjantaina päivällä länsirannikolla on mitattu vielä paikoin yli 9 asteen ja etelärannikolla yli 8 asteen lukemia.

Viikonlopun mittaan lauha ilmamassa väistyy Suomen yltä, pilvisyys vaihtelee ja Suomen yli liikkuu sateita.

– Viikonloppuna runsaimmat sateet tulevat Lapissa. Pohjois-Lapissa voi loppuviikon aikana perjantaista sunnuntaihin sataa lunta enimmillään jopa 20–30 senttimetriä. Sunnuntaiksi Suomeen virtaa kylmempää ilmaa, jolloin päivälämpötilat laskevat koko maassa, sanoo Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Sää jatkuu ensi viikolla pilvisyydeltään vaihtelevana ja osin sateisena. Kuukausiennusteen perusteella sateita tulee ensi viikolla ajankohdan tavanomaisia sademääriä enemmän.

– Ensi viikon puolivälissä matalapaine voi tuoda räntä- ja lumimyräkän erityisesti maan etelä- ja keskiosaan. Sen yhteydessä kannattaa varautua kehnoon ajokeliin etelässäkin. Ensi keskiviikkona etelässäkin voi tulla lunta 20 senttimetriä ja vettä lisäksi.

Öisin pakkanen voi kiristyä jo huomattavasti Lapissa ensi viikon aikana.

– Mikäli tuuli heikkenee sopivasti ja pilvipeite pääsee rakoilemaan, Lapissa jopa enimmillään yli 20 pakkasasteen lukemat voivat olla paikallisesti mahdollisia ensi viikon öinä.