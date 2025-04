Venäjän presidentti Vladimir Putinin kätyrit piikittelevät mielellään länsimaita, toteaa arvostettu Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti.

Hän arvioi Spectator-lehden kirjoituksessa Venäjän ulkomaantiedustelu SVR:n johtaja Sergei Naryshkinin viimeaikaista uhkaavaa retoriikkaa ja propagandaa.

Naryshkin tapasi hiljattain Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenkan. Naryshkin syytti Natoa Moskovan ja Minskin uhkailusta lisäämällä joukkojen kokoa ja aktiivisuutta rajalla.

Hän mainitsi erityisesti muutamia Nato-maita lausunnossaan, jonka mukaan ”tunnemme ja näemme, kuinka Euroopan maat, erityisesti Ranska, Britannia ja Saksa, lisäävät Ukrainan konfliktin eskaloitumista, joten meidän on toimittava ennaltaehkäisevästi. Olemme valmiita tähän”.

Galeottin mukaan on aivan totta, että Venäjän uhasta huolestunut Nato on lisännyt läsnäoloaan ja harjoituksiaan Koillis-Euroopassa. Venäjä käy laaja-alaista hyökkäyssotaa Ukrainassa.

– Vieraillessaan Valko-Venäjällä Naryshkin teki pohjimmiltaan sitä, mitä hän tekee usein: piikittelee länttä. Oletetun Valko-Venäjään suuntautuvan ”uhan” käyttäminen tekosyynä määrittelemättömille ”vastauksille” on tapa uhata naapurissa olevia Puolaa ja Baltian maita (jotka hänen varoituksensa mukaan ”kärsisivät ensimmäisinä” konfliktin sattuessa), Galeotti toteaa.

– Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että naapurimaat pelästyisivät, se hyödyttäisi Venäjää. Jos, kuten on todennäköisempää, heistä tulee entistä riidanhaluisempia, Kreml käyttää myös sitä hyväkseen esittääkseen käsityksen vihamielisestä lännestä, joka on uhka Venäjälle.

Galeotti korostaa Naryshkinin levittävän Venäjän propagandaa, jonka mukaan USA puhuu rauhasta, kun taas Eurooppa yrittää suistaa prosessin, aseistaa Ukrainaa ja ajaa Volodymyr Zelenskyin suurempaan myöntymättömyyteen.

