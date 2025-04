Euroopan keskuspankki laski korkoja

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti torstaina laskea kaikkia kolmea ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä.

Talletuskorko on 23.huhtikuuta lähtien 2,25 prosenttia, perusrahoitusoperaatioiden korko 2,40 prosenttia ja maksuvalmiusluoton korko 2,65 prosenttia.

– Inflaatio hidastuu hyvää vauhtia. Sen kehitys on ollut edelleen asiantuntijoiden odotusten mukaista: sekä kokonaisinflaatio että energian ja elintarvikkeiden hinnoista puhdistettu inflaatio hidastuivat maaliskuussa. Myös palvelujen hintainflaatio on viime kuukausina hidastunut tuntuvasti. Useimmat pohjainflaation mittarit viittaavat siihen, että inflaatio asettuu keskipitkällä aikavälillä kestävästi kahden prosentin tavoitteen tuntumaan. Voimakkaana pysynyt palkkojen nousu on maltillistumassa, ja sen vaikutusta inflaatioon vaimennetaan osittain tinkimällä voitoista, EKP kertoo tiedotteessa.

Euroalueen talous on EKP:n mukaan vahvistanut jonkin verran kykyään selviytyä maailmantalouden sokeista, mutta kasvunäkymät ovat heikentyneet kauppapoliittisten jännitteiden voimistumisen vuoksi.

– Lisääntynyt epävarmuus heikentänee kotitalouksien ja yritysten luottamusta. Markkinoiden reaktio kaupan jännitteisiin on ollut epäsuotuisa ja volatiili, mikä kiristää todennäköisesti rahoitusoloja. Nämä tekijät voivat heikentää euroalueen talousnäkymiä entisestään.