Ovatko Leopardit oikeita panssarivaunuja väärään sotaan?

Saksassa on kohistu julkisuuteen päätyneestä arviosta, jonka mukaan Ukrainalle toimitetuista Leopard 2 -taistelupanssarivaunuista olisi vain rajallista hyötyä modernilla taistelukentällä.

Tyly arvio pohjautui salaiseen pöytäkirjaan Saksan puolustusattasean ja noin 200 Bundeswehrin sotilaan tapaamisesta. Diplomaatti kertoi rintamalla ilmaantuneista ongelmista. Vaunut ovat muiden sotilasajoneuvojen lailla erityisen alttiita drooni-iskuille.

Leopard 2:n monimutkainen rakenne vaikeuttaa sen korjaamista etulinjassa. Vaurioituneet tankit joudutaan lähettämään erityisiin korjauskeskuksiin Ukrainan länsiosissa tai jopa Puolaan asti.

Ukrainalle toimitettiin vuonna 2023 pitkän väännön jälkeen 18 Leopard 2 -panssarivaunua sekä suurempi määrä vanhempia malleja. Myös amerikkalaiset Abrams-panssarivaunut ja brittiläiset Challenger 2 -vaunut ovat kärsineet vastaavista ongelmista.

Puolustajan tappiot ovat kuitenkin vain murto-osa Venäjän asevoimien massiivisista menetyksistä. Se on menettänyt sodan alun jälkeen tuhansia panssarivaunuja ja joutunut tuomaan rintamalle varastoistaan yli puoli vuosisataa vanhaa kalustoa. Tappioita aiheuttavat droonien lisäksi miinat, tykistö ja panssarintorjunta-aseet.

Brittiläinen Forces News -media huomauttaa Saksan Ukrainassa toimivan puolustusattasean vierailleen Saksin osavaltiossa sijaitsevassa asevoimien koulutuskeskuksessaan. Tarkoituksena oli antaa arvioita saksalaisen kaluston pärjäämisestä taistelukentällä.

Attasean mukaan vanhempia Leopard 1 -panssarivaunuja käytetään lähinnä improvisoituna tykistönä heikon panssaroinnin vuoksi. Panzerhaubitze 2000 -panssarihaupitsit kärsivät tykin ylikuumenemisesta ja elektronisista ongelmista. Sen sopivuutta sotaan on kyseenalaistettu.

IRIS-T-ilmatorjuntajärjestelmää kuvaillaan erittäin tehokkaaksi, mutta sen suhteen ongelmana on ohjusten rajoitettu saatavuus ja korkea hintalappu.

Brittimediassa huomautetaan, että saksalaista kalustoa ei voi missään nimessä pitää Ukrainan sodan heikoimmin suoriutuvana. Tämä ”kunnia” kuuluu Venäjän neuvostovalmisteisille panssarivaunuille, joiden saamat osumat johtavat usein katastrofaalisiin räjähdyksiin ja tykkitornien lentämiseen kymmenien metrien korkeuteen. Venäläistankkien automaattinen latausjärjestelmä on lisäksi altis vioille ja jopa räjähdyksille.

Saksa on toimittanut tähän mennessä 103 kappaletta Leopard 1 A5 -vaunuja ja 18 Leopard 2A6 -vaunua. Tiedossa on 22 vielä modernimpaa Leopard 2:ta. Tämän lisäksi panssarivaunuja on toimitettu muista Euroopan maista.

Leopard 1 A5 on kylmän sodan aikainen tankki 1980-luvun puolivälistä. Se on kevyt verrattuna Britannian toimittamiin Challenger 2 -vaunuihin, jotka painavat 64 tonnia. Leopard 1 painaa noin 40 tonnia. Panssarointi on riittävää miinoja ja tykistöä vastaan, mutta uhkana ovat droonien lisäksi Venäjän Kornet-panssarintorjuntaohjukset. Tankit usein joudutaan kaivamaan staattisiin suoja-asemiin, joista niillä ammutaan epäsuoraa tulta.

Leopard 2 on silti osoittautunut tuhoisaksi aseeksi ja on mahdollisesti Ukrainan tehokkain panssarivaunu. Se on haavoittuvainen droonien hyökkäyksiä vastaan, sillä ne pystyvät iskemään heikompaa yläpanssaria vastaan. Suurimmat ongelmat ovat vaunujen vähäinen määrä ja korjaamiseen liittyvät vaikeudet.

Leopard 2 -vaunut suunniteltiin nopeisiin ja korkean intensiteetin taisteluihin eikä Ukrainan sodan kaltaiseen kulutussotaan, jossa droonit muodostavat jatkuvan uhkan. Oletuksena lisäksi oli, että vaunujen tukena olisi vahvaa ilmatukea. Brittimediassa pohditaan, ovatko Leopardit ”oikeita tankkeja väärään sotaan”.

Saksalaisvaunuja pidetään silti maailman parhaimpiin lukeutuvina panssarivaunuina. Miehistöt usein selviävät takaisin, vaikka vaunu kärsisi mittavia vaurioita ja saisi useita suoria osumia.

