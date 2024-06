”Rynnäkkögolfvaunu” ilmestyi rintamalle, videolla karu loppu

Venäjän asevoimien on kerrottu hankkineen tuhansia kiinalaisia Desertcross 1000 -ajoneuvoja. Kyse on avoimista ja käytännössä täysin suojaamattomista kevytajoneuvoista.

Ajoneuvoja on käytetty huoltokuljetuksiin takalinjassa, mutta yllättäen myös etulinjan evakuointeihin tai jopa rynnäköihin. Ukrainan joukot ovat nimittäneet Desertcrosseja pilkallisesti ”rynnäkkögolfautoiksi”.

Asiantuntijoiden mukaan kiinalaisajoneuvojen yleistyminen voi kertoa siitä, ettei Venäjällä ole enää riittävästi panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja.

Ukrainan 47. mekanisoitu prikaati esittelee tuoreella videolla räjähdelennokeilla tehtyjä iskuja Desertcross-ajoneuvoja vastaan.

Eräs ajoneuvo ajoi keskellä päivää peltoaukean läpi kulkevalla hiekkatiellä. Videolinkin avulla ohjattava FPV-drooni lähestyi sitä takaa ja räjäytti ilmaan suojaamattoman ”golfauton”. Lennokit tuhosivat lisäksi etulinjan tuntumaan pysäköityjä Desertcrosseja.

Yhdessä ajoneuvossa istunut venäläissotilas huomaa lähestyvän lennokin, mutta ei ehdi hypätä pois ajoneuvosta ennen sen osuman aiheuttamaa räjähdystä.

