Ruotsin turvallisuuspoliisi: Itämeren tilanne on epävakaa ja heikkenee

Ruotsin turvallisuuspoliisi julkaisi tilannekuvakatsauksen keskiviikkona.

Tiedustelutoimintaa Ruotsiin kohdistuu paitsi Venäjältä, myös Kiinasta ja Iranista. Erityisesti väkivaltainen ekstremismi muodostaa yhteiskunnalle uhan. Säpo varoittaa, että ulkovallat voivat käyttää erilaisia organisaatioita ja yksilöitä toteuttaakseen turvallisuutta uhkaavia toimia siten, että voivat itse kiistää oman osallisuutensa.

Säpo varoittaa, että Ukrainan sodan myötä Venäjä on ryhtynyt entistä arvaamattomammaksi ja että se käyttäytyy ulkosuhteissaan opportunistisesti. Tilanne on muuttunut epävakaaksi varsinkin Itämerellä. Säpo muistuttaa myös, että arktisella alueella Naton itäraja on kasvanut Suomen Nato-jäsenyyden vuoksi, ja alue kiinnostaa paitsi Venäjää, myös Kiinaa.

Ruotsin asema on vuonna 2023 ollut haastava, sillä sen Venäjän muodostamien uhkien lisäksi sen turvallisuuteen kohdistuu ääriliikkeiden ja terrorismin aiheuttamia paineita. Tilannetta eivät ole helpottaneet Ruotsissa tapahtuneet julkiset muslimien pyhän kirjan Koraanin polttamiset.

Säpo varoittaa, että Ruotsin kautta kulkee useiden terroristijärjestöjen rahoitusta, mukaan lukien Al-Qaida, kurdien PKK sekä islamistijärjestö Al-Shabaab. Rahoitusta järjestöt hankkivat paitsi lahjoituksista, myös siten, että rahan antajat antavat sitä vastatoimien pelosta. Säpo vertaa tätä toimintaa laittomaan verotukseen ja kiristykseen.

Torstaina oman vuosikatsauksensa julkaisi Ruotsin signaalitiedustelu FRA. Sen mukaan viime vuosi oli erittäin kiireinen. Haasteita aiheuttivat Itämerellä heikkenevä turvallisuustilanne, kohonnut terrori-iskujen uhka, vaikuttamis- ja disinformaatiokampanjoiden jatkuminen sekä kyberhyökkäykset. Tilannetta vaikeuttaa FRA:n toiminnan kannalta se, että haasteet ilmenevät samanaikaisesti, rinnakkain, ristikkäin ja vaikuttavat toisiinsa. Aftonbladetin mukaan FRA:n päällikkö Björn Lyvall kuvasi tilannetta ilmaisulla ”perfect storm”, joka tarkoittaa erilaisten tapahtumien yhdistelmää, jossa tilanne pahenee huomattavasti.

Aiemmin kuluvalla viikolla vuosikatsauksensa julkaisi myös Ruotsin sotilastiedustelu Must. Se varoitti, että Venäjä suuntaa katseensa Itämerelle heti, kun sotatoimet Ukrainassa sen mahdollistavat.

– Olisi virhe kuvitella, että väliaikaiset rajoitteet Venäjän kyvykkyyksissä antaisivat meille hengähdysaikaa, sanoi Mustin päällikkö Thomas Nilsson julkaisutilaisuudessa Dagens Nyheterin (DN) mukaan.

