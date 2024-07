Joka toinen vanhemmista uskoo matkapuhelimen muuttaneen lapsensa persoonallisuutta

Tuhannet vanhemmat eri puolilla maailmaa ovat viettäneet kesän lastensa ja älypuhelinten kanssa ja kertoneet, miten tämä vaikuttaa hyvinvointiin ja perhedynamiikkaan. Puhelinvalmistaja HMD:n teettämän tutkimuksen mukaan vanhemmat antavat lapsilleen ensimmäisen älypuhelimen 11-vuotiaana, mutta moni toivoo, että olisi odottanut pidempään.

Kyselytutkimukseen osallistui 10 000 vanhempaa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Intiassa, Saksassa ja Australiassa. Yli puolet vastaajista kertoi katuvansa sitä, että he ovat antaneet lapsensa käyttää älypuhelinta näin nuorena. Kolmannes vastanneista vanhemmista mainitsi laitteen kielteiset vaikutukset ja lasten persoonallisuuden muutokset tärkeimpinä katumuksen syinä. Älypuhelinten kanssa käsi kädessä kulkevien sosiaalisen median sovellusten vaikutuksesta lapsiin on esitetty jatkuvasti huolta.

Lasten kesälomalla vanhemmat ovat huolissaan siitä, kuinka paljon aikaa heidän jälkikasvunsa viettävät älypuhelimiensa parissa. 70 prosenttia haastatelluista vanhemmista uskoo oman älypuhelimettoman lapsuutensa merkinneen, että he olivat enemmän tekemisissä perheensä kanssa. Heidän omat lapsensa eivät kuitenkaan koe tätä laatuaikaa. 55 prosenttia sanoo, että heidän lapsensa puhelimenkäyttö aiheuttaa suuria riitoja, ja kolmannes on itkenyt lapsensa puhelimeen kohdistuvan pakkomielteen vuoksi.

Lähes puolet vanhemmista uskoo, että matkapuhelimen käyttö on muuttanut heidän lapsensa persoonallisuutta, ja kolmannes väittää, että heidän lapsellaan on kehonkuvaan liittyviä ongelmia puhelimen käytön vuoksi.

Tulosten mukaan lähes kolme neljästä vanhemmasta pelkää, että älypuhelimet altistavat heidän lapsensa internetin vaaroille, ja yli puolet vanhemmista ei tiedä, mitä lapsi tekee käyttäessään puhelinta. Kolme neljäsosaa vanhemmista uskoo, että heidän lapsensa käyttävät puhelintansa enemmän kesäloman aikana, ja kaksi kolmesta sanoo, että puhelimen käyttö vaikuttaa kielteisesti lasten uneen. 60 prosenttia uskoo, että puhelin vähentää lasten liikuntaharrastusten määrää, ja yli puolet on huolissaan siitä, että puhelin vähentää ystävien kanssa vietettyä aikaa.

Hyviäkin puolia löytyy: Yli puolet vanhemmista on sitä mieltä, että älypuhelimilla voi olla myönteinen vaikutus heidän lapsiinsa ja että niistä on hyötyä oppimisessa kesäloman aikana muun muassa siksi, että he voivat pitää yhteyttä ystäviinsä.

