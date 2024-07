Venäjä yrittää taas kieltää sotilailtaan kännykät – nyt suuttuivat sotabloggarit

Venäjä yrittää taas estää sotilaitaan käyttämästä omia kännyköitä ja paikannuslaitteita rintamalla. Nyt oman laitteen käytöstä ollaan määräämässä uuden lainsäädännön turvin kymmenen päivän kurinpitorangaistus, kertovat venäläiset mediat sekä Institute For The Study of War (ISW).

Todellisuudessa omien laitteiden älypuhelinten käyttö on kielletty sotilailta jo Venäjän parlamentin eli duuman vuonna 2019 hyväksymällä lailla. Tuolloin kiellon ulkopuolelle jäivät ”tyhmät puhelimet” eli matkapuhelimet, joilla voi vain soittaa ja lähettää tekstiviestejä. Viisi vuotta sitten huolena oli sotilaiden sosiaalisen median käyttö: somepostaukset käräyttivät Venäjän joukkoja esimerkiksi Syyriassa, jossa Venäjän hallinnon mukaan heitä ei virallisesti edes ollut.

Duuman tiistainen ehdotus suututti venäläiset sotabloggarit. Heidän mukaansa täyskielto tulisi halvaannuttamaan Venäjän asevoimien johtamisjärjestelmien toiminnan, sillä sotilaat käyttävät henkilökohtaisia laitteitaan valtavasti paikkaamaan asevoimien tarjoamien laitteiden puutteellisuutta. Duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Andrei Kartapolov kiirehti selittämään, ettei kielto tietenkään koskisi laitteiden operatiivista käyttöä.

Venäläisten kannalta ongelmallista on, ettei asevoimille pystytä tarjoamaan riittävän tietoturvallisia viestintäratkaisuja. Useat sotabloggarit huomauttelivat niiden puutteesta ja vaativat Venäjän valtiota järjestämään asian. Sinänsä duuma ja bloggarit ovat yhteisellä asialla, sillä matkapuhelinten signaalit ovat aiheuttaneet Venäjän sotilaille tuhoa. Esimerkiksi alkuvuodesta 2023 Ukrainan asevoimat surmasivat ohjusiskulla 89 venäläissotilasta Makiivkassa. Kenraalikunta syytti tapahtuneesta tuolloin sotilaiden kännyköitä, joiden perusteella he olivat paikannettavissa. Tämä puolestaan suututti sotilaiden omaiset.

Myös nyt sotabloggarit vaativat duumalta, että nämä varmistaisivat, että heidän säätämänsä lait ja määräykset olisivat linjassa taistelukentän todellisuuden ja siellä edellytettyjen olosuhteiden kanssa.

– Toistan vielä: jokainen jolla on pienintäkään yhteyttä Pohjoiseen sotilasalueeseen, varsinkin edustajat ja muut viranomaiset, tulisi saada vierailulle rintamalle, kirjoitti sotabloggari Žvivov Z.

– Menkää tutustumaan siihen miten kundit käyttävät paikannusta, miten he pakenevat droneja viidentoista kilometrin alueella (ja muistakaa osallistua), miten viestintä sotilaiden ja upseerien kanssa tapahtuu, miten taistellaan ilman laitteita. Viikon matka puhdistaa pään ja sielun paremmin kuin monta vuotta terapiaa. Kun toiset taistelevat ja toiset sekoilevat etulinjan takana, mitään hyvää ei synny.