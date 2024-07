Lohikäärmeen hampaat ilmestyivät nyt Latvian rajalle

Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut X-palvelussa videon, jossa näkyy ”lohikäärmeen hampaiksi” kutsuttuja panssariesteitä.

Herastshenkon mukaan video on kuvattu Latviassa lähellä Venäjän vastaista rajaa.

– Latvia on aloittanut puolustusesteiden asentamisen Venäjän vastaiselle rajalleen, Herastshenko kirjoittaa.

Video on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.

Hänen mukaansa videolla näkyvät panssariesteet ovat Zilupessa, Latvian itäisemmässä kunnassa.

Videolla näkyvät ”lohikäärmeen hampaat” ovat puolustuksellisia panssariesteitä, joiden tarkoitus on estää panssarivaunujen tai muiden ajoneuvojen kulku.

Panssarivaunu ei pysty ajamaan terävien betoniesteiden ylitse helposti. Niiden tehtävä on hidastaa panssaroituja ajoneuvoja tai ohjata ne halutulle reitille. Myös Ukraina ja Venäjä ovat rakentaneet vastaavia panssariesteitä.

Latvia has started installing defensive barriers on its border with Russia.

The so-called 'dragon's teeth' were spotted near the easternmost Latvian town of Zilupe. https://t.co/tyywkjbe4K pic.twitter.com/2KgZ5itvVC

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 23, 2024