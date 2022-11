Roberta Metsolan vastaus Kreml-mielisen ryhmän kyberhyökkäykseen: Slava Ukraini

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona päätöslauselman, jossa europarlamentaarikot toteavat, että Venäjän joukot ja sen tukemat tahot ovat tahallaan hyökänneet siviilejä vastaan Ukrainassa, syyllistyneet hirmutekoihin ja julmuuksiin, tuhonneet siviili-infrastruktuuria ja rikkoneet muilla tavoin kansainvälisiä lakeja.

Päätöslauselman mukaan Venäjän toimet Ukrainassa ovat terrorismia, ja sen takia Venäjä on nimettävä terrorismia tukevaksi sekä terrorismin keinoja käyttäväksi valtioksi.

Päätöslauselma hyväksyttiin parlamentin täysistunnossa äänin 494–58 ja 44 tyhjää.

Tämän jälkeen parlamentti joutui kehittyneen kyberhyökkäyksen kohteeksi.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsolan mukaan Kreml-mielinen ryhmä on ilmoittautunut vastuuseen hyökkäyksestä.

– IT-asiantuntijamme torjuvat sitä ja suojaavat järjestelmiämme. Tämä sen jälkeen, kun julistimme Venäjän terrorismin tukijaksi. Vastaukseni: #SlavaUkraini, Metsola kirjoittaa Twitterissä.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.

Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.

This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.

My response: #SlavaUkraini

— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022