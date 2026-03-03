Riikka Purra vihreille: Mistä rahat ilman talouskasvua?

Vihreät haluaa purkaa talouden kasvuriippuvuuden. Tämä on kirjattu vihreiden puoluevaltuuston hyväksymään reilun muutoksen ohjelmaan.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kommentoi viestipalvelu X:ssä vihreiden linjausta.

– Pitkän nollakasvun kanssa sinnitteleminen on jo vaikeaa – niin vaikeaa, että on omituista kuulla jonkun ehdottavan kasvun tahallista heikentämistä, hän kirjoittaa.

Suomi on kärsinyt pitkään heikosta kasvusta ja velkasuhde lähestyy 90 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Purra muistuttaa, että vihreiden aiempi vaihtoehtobudjetti sisälsi ”lisärahaa sinne tänne”.

– Luonnonsuojeluun, kulttuuriin, opiskelijoille, lapsiperheille, pienituloisille, sairaille, työttömille, maahanmuuttajille, köyhyydentorjuntaan. Lisäksi nykyisen hallituksen säästötoimia tietenkin peruttaisiin, lähes ne kaikki. Puolue on erityisesti viime aikoina keskittynyt vaatimaan soteen lisää rahaa – hallituksen yli neljä miljardia ei siis vihreille riitä, valtiovarainministeri kirjoittaa.

– Jokainen tällainen lupaus maksaa valtavasti rahaa. Sen rahan on tultava jostain, hän lisää.

Purra toivoo, että vihreät selittäisi linjaustaan purkaa talouden kasvuriippuvuus.

– Jos vihreät todella haluaa luopua kasvusta, olisi reilua kertoa, miten tämä näkyisi puolueen muissa tavoitteissa. Jos se tosissaan haluaa vähentää kasvua, se vähentää silloin vääjäämättä hyvinvointipalveluita ja etuuksia, hän kirjoittaa.

– Vihersosialismi ja viher-no-growth eivät kuitenkaan sovi samaan todellisuuteen. Eikä sinne sovi myöskään kilpailukyvyn ja ostovoiman heikentävä ylikireä ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, joka vauhdittaa veroeuroja tuovia teollisuudenaloja ulos maasta. Hiilivuoto on talouskasvun vihollinen.

Purra pohtii, haluaako vihreät kiristää veroja ”massiivisesti”.

– Bensaverolla ei vielä pitkälle pötkitä eli kiristyksen pitäisi kohdistua myös työhön ja yrittämiseen, kuluttamisen ohella. Veromoukari on tosin hyvä kasvuntappaja, eli olisiko tässä sitten logiikkaa?

Valtiovarainministeri kirjoittaa, että Suomi tarvitsee talouskasvua.

– Pelkästään ikääntymisen ja puolustuksen kasvavien menojen rahoittamiseksi on saatava kasvua. Siitä olen varmasti samaa mieltä, että talouskasvu ei saa perustua luonnonvarojen, ihmisten tms. riistoon eli sen pitää olla kestävää. Kasvun rinnalla toissijaisia menoja pitää sopeuttaa ja julkisen sektorin vastuita maltillistaa.

Purra pohtii vihreiden sitoutumista velkajarruun.

– Jos vihreät todella seisoo ohjelmalinjauksensa takana, olen valmis kyseenalaistamaan myös sen, miten tosissaan kasvukatkaisua tavoitteleva puolue on mukana velkajarrusovussa.

