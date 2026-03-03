Verkkouutiset

Vihreiden linja hämmästyttää: Talouskasvu pitäisi lopettaa, kaikille perustulo

Kasvuriippuvuuden purkaminen löytyy puolueen uudesta ohjelmasta.
Vihreiden teltta Helsingin Narinkkatorilla. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Ekonomisti, entinen kokoomuksen kansanedustaja ja pormestari Juhana Vartiainen hämmästelee vihreiden tuoretta linjausta, jonka mukaan Suomen pitäisi pyristellä irti talouden ”kasvuriippuvuudesta”.

Vaatimus päätyi vihreiden reilun muutoksen ohjelmaan ilmeisesti vihreiden nuorisoaktiivien ehdotuksesta. He iloitsivat linjauksesta tiedotteessaan.

– Nuorena jokaisella on oikeus virheisiinsä. Mutta Vihreät nuoret taitavat olla maan psykedeelisin liike, Vartiainen toteaa viestipalvelu X:ssä.

Vihreät nuorisoaktiivit katsovat tiedotteessaan historialliseksi sen, että ”ensimmäistä kertaa koko vihreän liiton historian aikana yhteiskunnan talouskasvuriippuvuus mainitaan ohjelmassa ongelmana, josta tulisi päästä eroon”.

Nuorten tiedotteessa arvostellaan myös velkajarrua, johon vihreät on puolueena sitoutunut.

– Talouskuri ja EU-sääntöjä tiukempi velkajarru ovat jyrkässä ristiriidassa yhteiskunnan tämänhetkisten haasteiden ratkomisen ja reilun muutoksen kanssa. Panostukset ekologiseen jälleenrakentamiseen vaativat rahaa ja konkretiaa, ei niukkuutta ja kurjistamista, sanoo Euroopan Vihreiden nuorten puheenjohtaja ja puoluevaltuuston jäsen Anja Presnukhina.

Juhana Vartiainen kiteyttää X:ssä vihreiden linjaa.

– Talouskasvu pitäisi lopettaa, mutta kaikille kansalaispalkka (”perustulo”) jotta voi elää muiden rahoilla. Ja julkistalouden säästöt peruttava.

