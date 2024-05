Revontulia voi nähdä viikonloppuna koko maassa

Revontuli voi havaita viikonloppuna koko Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos.

– Viime päivinä auringossa on tapahtunut useita voimakkaita roihupurkauksia, ja näihin liittyen viikonloppuna näyttää Maahan olevan osumassa vähintään neljä koronan massapurkausta. Ensimmäinen massapurkaus osunee jo ensi yönä ja saattaa aiheuttaa voimakkaan geomagneettisen myrskyn, tiedotteessa sanotaan.

Revontulia näkyy todennäköisesti koko Suomessa. Revontulien todennäköisyys on lauantain vastaisena ja sunnuntain vastaisena yönä suuri. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä todennäköisyys on kohtalainen.

Revontulien todennäköisyys on kahtena seuraavana yönä korkea ja nyt sääkin suosii laajalti (huomioi valoisat yöt). Kuvassa on ennustettu kokonaispilvisyys prosentteina kello 01 Suomen aikaa lauantai- ja sunnuntaiyölle, eli monin paikoin on varsin selkeää. https://t.co/cBkT10Mihg pic.twitter.com/LYAzIU4dGI

— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) May 10, 2024