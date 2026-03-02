Rajavartiolaitos luopuu vartiolaiva Tursaasta

Rajavartiolaitos ottaa tämän vuoden aikana käyttöön uuden Turva-luokan vartiolaivan ja luopuu suunnitelmallisesti Tursas-luokan aluksista.
Merivoimat vastaanottaa Tursaan 2.maaliskuuta. Alus sijoitetaan Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun.Alus luovutettiin huollettuna Rannikkolaivastolle. Merivoimat suunnittelee alukselle jatkokäyttöä.
– Siirto on valtion edun mukaista ja tarkoituksenmukaisin ratkaisu. Aluksen kustannustehokas käyttö Rajavartiolaitoksen tehtäviin ei ole enää mahdollista, kertoo tiedotteessa alusyksikön päällikkö Ville Puustinen Rajavartiolaitoksen esikunnasta.
– Tursas on käyttötarkoitukseen nähden hyvässä kunnossa. Mahdollista lisävarustelua ja tehtäväkentän laajentamista tarkastellaan aluksen käyttöönoton myötä. Rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, komentaja Toni Joutsia kertoo Merivoimien tiedotteessa.
Rajavartiolaitoksella on käynnissä hanke, jossa rakennetaan kaksi uutta Turva-luokan ulkovartiolaivaa vastaamaan Rajavartiolaitoksen merellisistä tehtävistä.
Uusien vartiolaivojen suorituskyvyllä kyetään Rajavartiolaitoksen mukaan vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin. Hankkeella tuotetaan Rajavartiolaitokselle toimintakykyä merellisiin tehtäviin tuleville vuosikymmenille.
Juttua muokattu 2.3. klo 10.39: Lisätty Merivoimien kommentti.