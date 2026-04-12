Utin jääkärirykmentillä helikopteritoimintaa

Utin jääkärirykmentti harjoittelee Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä 13.–17. huhtikuuta 2026.
Utin jääkärirykmentin harjoitustoimintaa on Lammin, Joroisten, Parikkalan ja Kotkan väliin jäävällä alueella.
Harjoituksiin osallistuvat helikopterit toimivat matalilla lentokorkeuksilla ja ne tekevät laskeutumisia harjoituskohteiden läheisyyteen. Helikopteritoiminnasta voi aiheutua meluhaittaa.
Lentojen aikana saatetaan käyttää valonheittimiä sekä omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja, joiden valot voivat olosuhteista riippuen näkyä hyvinkin kauas. Lentotoimintaan liittyy myös väliaikaisten tukeutumispaikkojen käyttäminen esimerkiksi helikoptereiden tankkaukseen.
Harjoituksiin liittyvää helikopterien lentotoimintaa on kaikkina vuorokauden aikoina, valoisalla ja pimeällä.
Osa lentotoiminnasta tapahtuu Kouvolan, Kotkan ja Lahden taajama- ja kaupunkialueilla. Kohteissa harjoittelee myös taisteluvarustuksessa olevia sotilaita.