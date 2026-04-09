Antti Häkkänen: Hankimme maavoimille merkittävän määrän tykistökalustoa

– Hankimme maavoimille merkittävän määrän tykistökalustoa, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) X-palvelussa.

Puolustusvoimille hankitaan lisää käytettyjä 155 mm K9-panssarihaupitseja Etelä-Koreasta. Puolustusministeriö ja Etelä-Korean valtion edustaja KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) allekirjoittivat asiaa koskevan hankintasopimuksen Helsingissä 9.4.2026.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hankinta sisältää 112 kappaletta käytettyjä K9-panssarihaupitseja sekä näiden varaosia ja ylläpidon järjestelmiä. Hankinnan kokonaisarvo on 546,8 miljoonaa euroa.

– Tällä hankinnalla kehitetään kustannustehokkaasti Maavoimien tykistön suorituskykyä. Hankinta on osa puolustusselonteossa linjattua Maavoimien uudistamista, joka toteutuu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Samalla tämä on vahva osoitus Suomen ja Etelä-Korean puolustushallintojen läheisestä yhteistyöstä, Häkkänen toteaa tiedotteessa.

Hankinta parantaa entisestään Maavoimien tulivoimaa ja kykyä tukea operatiivisia joukkoja kauaskantoisella ja hyvän maasto- ja tieliikkuvuuden omaavalla tykistökalustolla. Hankinnalla korvataan osittain vanhenevaa kevyttä vedettävää tykistökalustoa.

Suomi hankki K9-panssarihaupitseja ensimmäisen kerran valtioiden välisenä kauppana Korean tasavallan toimielimeltä KOTRA:lta vuonna 2017. Yhteensä Maavoimille on aiemmin hankittu 96 K9-panssarihaupitsia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Panssarihaupitsit hankitaan Etelä-Koreasta, mutta ennen käyttöönottoa vaunuihin tehdään Suomessa kansallisia muutostöitä. Lisäksi järjestelmän huolto- ja kunnossapitokyky on jo aikaisemmin hankinnan yhteydessä luotu kotimaahan.

Hankinta sisältyy puolustushallinnon suunniteltuun budjettikehykseen.

– Materiaaliyhteistyömme Etelä-Korean kanssa vahvistuu tämän hankinnan myötä entisestään samoin kuin painoarvomme K9-käyttäjämaiden joukossa, Häkkänen sanoo.