Suomi hakee EU:lta rahaa droonien havainnointiin ja torjuntaan

Suomi hakee Euroopan komissiolta 35 miljoonan euron lisärahoitusta, jolla Rajavartiolaitos hankkisi droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmiä.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi asiasta torstaina.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sisäministeriö kertoo tiedotteessa, että hankittavien järjestelmien avulla parannettaisiin merkittävästi Suomen kykyä valvoa drooneja itärajalla ja Suomenlahdella. Samalla luotaisiin kykyä myös droonien torjuntaan. Hankinnat ajoittuisivat pääosin vuosille 2027–2029.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Haettavaa EU-rahoitusta voitaisiin käyttää laitteiden ja järjestelmien hankintaan, järjestelmäintegraatioihin sekä koulutukseen. EU-rahoitus kattaisi 90 prosenttia kustannuksista.

Komission avaama rahoitushaku on suunnattu jäsenvaltioille, joiden rajaturvallisuuteen kohdistuu lisääntynyttä ja monitahoista painetta, kuten vihamielistä tai häiritsevää toimintaa ulkorajoilla, maahanmuuttajien välineellistämistä tai hybridiuhkia.

Haun tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita parantamaan valvontakykyään ulkorajoilla hankkimalla miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä ja näiden torjuntajärjestelmiä. Hakuun on varattu rahoitusta yhteensä 250 miljoonaa euroa.