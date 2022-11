Rintamalle käskettyjen kauhu: Komentaja räjähti heti kappaleiksi, vetäytyjät hylättiin autiotaloon

Joukko Venäjän asevoimien Kantemirovskaja-divisioonan eli 4. Kaartin panssaridivisioonan sotilaita on värjötellyt jo viikon ajan hylätyssä talossa Ukrainan Luhanskin alueen Svatovessa ilman ruokaa tai vettä. Miesten puolisoiden mukaan 27 reserviläistä on jätetty oman onnensa nojaan ja heitä on kielletty palaamasta tukikohtaansa, koska he vetäytyivät rintamalta. Nyt heitä uhataan sotaoikeudella väitetyn karkuruuden takia.

Pääasiassa Moskovan alueelta Ukrainan sotaan määrättyjen reserviläisten tarina valottaa venäläisten sotilaiden rintamalla kokemia kauhuja. Asiasta kertoo miesten puolisoita haastatellut Novaja Gazeta Europe.

Joukko oli saanut määräyksen astua palvelukseen syyskuun lopussa. Ensin heidän oli määrä käydä läpi parista viikosta kuukauteen kestävä koulutusjakso. Se ei kuitenkaan toteutunut ja miehet kuljetettiin jo lokakuun alussa alkeellisiin oloihin telttaleirille Venäjän Belgorodiin Ukrainan rajalle.

Kaksi viikkoa myöhemmin heidät komennettiin ilman raskaita aseita rintamalle Luhanskin alueelle. Vaimojen kertomusten mukaan reserviläiset eivät olleet saaneet minkäänlaista koulutusta. Belgorodissa miehet olivat lähinnä kaivaneet juoksuhautoja.

– Heille ei opetettu leirillä mitään. Heidät vietiin kahdesti ampumaradalle ja siinä kaikki, erään reserviläisen vaimo tilittää.

Taistelukentällä komentajiksi nostettiin kaksi saman ryhmän reserviläistä. Kenelläkään ei jutun mukaan ollut taistelukokemusta.

Joukko sai heti tulikasteensa.

Toisen komentajista kerrotaan kuolleen heti ja toisen haavoittuneen Ukrainan ankarassa tulituksessa.

– Heitä ammuttiin tykistöllä ja kranaatinheittimillä. Eräs heidän komentajistaan, niin ikään liikekannallepanossa sotaan käsketty, räjähti kappaleiksi heidän edessään. Monet saivat aivotärähdyksiä ja heidän tärykalvonsa repesivät.

Yksi puolisoista kertoo Novaja Gazetalle miesten vain maanneen tuntikausia maassa esittäen kuolleita, koska heillä ei ollut aseita, joilla vastata tuleen.

– Lennokit lensivät heidän yläpuolellaan. Jos liikauttaisi evääkään, lennokki tulisi ja tuhoaisi heti.

Haavoittunut upseeri antoi ensimmäisen kuoltua käskyn vetäytyä pimeän tullen. Miesten sanotaan palanneen tukikohtaansa Svatovessa. Vain haavoittuneet päästettiin kuitenkin sisään. Venäläislehdelle puhuneiden puolisoiden kertoman perusteella on kuitenkin epäselvää saivatko he edes hoitoa.

Ilman vammoja selvinneille annettiin puolestaan kaksi vaihtoehtoa – paluu rintamalle tai syyte karkuruudesta.

Tässä vaiheessa limboon jääneet sotilaat alkoivat lähettää avunpyyntöjä vaimoilleen.

– He elävät jossain hylätyssä talossa. Heidän pankkikorttinsa on suljettu. He ovat ilman rahaa, ruokaa tai vettä. Mieheni, kertoi, ettei hän ole syönyt päiväkausiin, emmekä me tiedä mitä tehdä, yksi puolisoista sanoo.

Toinen taas kertoo, että miehille on saatu sittemmin välitettyä vähän rahaa, että he voivat ostaa ruokaa ja vettä.

– Heillä ei ollut jäljellä mitään tulituksen jälkeen. Heillä on yksi makuupussi koko porukalle ja nyt on jo kylmäkin.

Vaimojen kerrotaan kannelleen miestensä tilanteesta Venäjän sotilassyyttäjälle.

Jutussa mainittujen reserviläisten asenteiden sodasta ja Venäjän valtiosta kerrotaan muuttuneen merkittävästi karujen rintamakokemusten jälkeen.

Esimerkiksi Elenan nimellä esiintyvä 31-vuotiaan Naro-Fominskista sotaan määrätyn reserviläisen vaimo kuvailee miestään patriootiksi, joka uskoi vahvasti Venäjän armeijaan ja valtioon. Elena kertoo miehensä lähteneen sotaan pystypäin.

– Kaikki oli hyvin kunnes isänmaa petti hänet ja heitti hänet tykinruoaksi, Elena kuvailee.

Hän jatkaa miehensä olevan nyt ”rikki” ja pettynyt Moskovaan ja armeijaan.

– He ovat valmiita menemään vankilaan vain välttääkseen paluun etulinjaan, Elena sanoo.

