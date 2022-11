Sotilaat tilittävät: Hyökkäys oli katastrofi, upseerit peittelevät tappioita

Venäjän eliittijoukkoihin lukeutuvan merivoimien 155. jalkaväkiprikaatin kerrotaan kärsineen massiivisia tappioita marraskuun alussa käydyissä taisteluissa.

Useat sotaa seuraavat venäläiset Telegram-kanavat ovat nostaneet esiin tietoja, joiden mukaan sotilaat olisivat vedonneet kotipaikkakuntansa eli Primorskin kuvernööriin kriisin johdosta. Kuvernööriä on pyydetty olemaan yhteydessä suoraan Venäjän puolustusministeriöön ”korkeiden ja turhien” tappioiden vuoksi.

FPRI-ajatuspajan tutkija Rob Lee on nostanut esiin väitetyn kirjeen sisällön. Sen mukaan myös toinen yksikkö eli laivaston 40. jalkaväkiprikaati olisi lähetetty hyökkäykseen Donetskin alueella sijaitsevassa Pavlivkassa, jotta sotilasjohtajat saisivat mahdollisia kunniamerkkejä ja arvostusta pääesikunnan päällikön, kenraali Valeri Gerasimovin silmissä.

Neljää päivää kestänyt operaatio aiheutti kuitenkin valtavia tappioita.

Sotilaat syyttävät omia upseereitaan ja sotilaspiirin johtoa todellisten tappiolukujen peittelystä ja pyytävät asiasta riippumatonta tutkimusta. Heidän mukaansa selvitysryhmä pitäisi koota puolustusministeriön ulkopuolisista tahoista.

– Seurauksena tästä ”tarkoin” suunnitellusta ”suurten kenraalien” hyökkäyksestä, menetimme noin 300 sotilasta neljässä päivässä kaatuneina, haavoittuneina ja kadonneina. Tämä tarkoitti panssariajoneuvojen osalta 50 prosentin tappioita, kirjeessä todetaan.

They accuse their leadership, including the district command, of hiding their casualty figures, and request an independent commission to investigate. They specifically ask for the commission to not come from the MoD. 3/

