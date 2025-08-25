Verkkouutiset

Puskemalla kissa merkkaa ihmisen ja reviirin omakseen. PIXABAY

Puskeeko kissasi sinua? Kotiliesi: Tästä se johtuu

  • Julkaistu 25.08.2025 | 15:10
  • Päivitetty 25.08.2025 | 15:08
  • Lemmikit
Lemmikin eleet kertovat paljon sen mielentilasta.
Puskeminen ja nuoleminen ovat osoitus siitä, että kissa on kiintynyt omistajaansa. Asiasta kertoo Kotiliesi.

Omistajan lisäksi kissat voivat osoittaa kiintymystä myös toisiaan kohtaan.

– Se kertoo, että ollaan samaa laumaa. Jos on kaksi kissaa, jotka ovat vain kämppiksiä eivätkä oikeasti kavereita, ne eivät puske eivätkä pese toisiaan, eläinlääkäri Julia Haukilintu Almavet Cat -klinikalta selittää Kotiliedelle.

Kissojen käytös johtuu niiden kasvoissa olevista hajurauhasista, joista erittyy feronomeja. Puskemalla kissat ikään kuin merkkaavat ihmisensä ja reviirinsä omakseen.

Eläimen mielentilasta saa paljon vihjeitä kiinnittämällä huomiota sen elekieleen. Esimerkiksi kehrääminen on usein osoitus siitä, että kissa on hyvällä tuulella.

Tietyt merkit kissassa ovat selvä merkki siitä, että se on peloissaan. Tyypillisesti pelokkaan kissan tunnistaa suurentuneista silmistä ja pörhöllään olevasta hännästä ja turkista.

Myös hännän ja korvien asento kertovat siitä, millaisessa mielentilassa kissa on. Peloissaan oleva kissa piilottaa hännän itsensä alle. Myös sivulle kääntyneet korvat ovat tyypillinen merkki kissan pelokkuudesta ja asettumisesta ”puolustuskannalle”.

