Kissoilla ja ihmisten syövillä on yllättävä yhteys

Kotikissojen ja syöpien välillä on löytynyt uusi yllättävä yhteys. Asia ilmenee Science-tiedelehdessä julkaistusta tutkimuksesta.
Tutkimuksessa tarkkailtiin lähes 500 lemmikkikissan syöpäkasvaimia viidestä eri maasta. Tutkijat havaitsivat syövän syntyä ohjaavissa geeneissä sellaisia muutoksia, joilla oli merkittäviä yhtäläisyyksiä ihmisten syöpien kanssa.
Vaikka kissat ovat yleisiä kotieläimiä, niiden syöpiä on tutkittu verrattain vähän. Huolimatta siitä, että syöpä on yksi yleisimpiä kissojen kuolinsyitä.
Tuore tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että ihmisten ja kissojen syöpien kehitysmekanismit muistuttavat toisiaan ja molempien kohdalla sairastumisen riskiä lisäävät samat tekijät. Näitä ovat esimerkiksi ympäristötekijät. Yhtäläisyys on ymmärrettävää, sillä lemmikkieläimenä olevat kissat elävät samanlaisessa ympäristössä kuin omistajansa eli ihmiset.
Tutkimuksessa löydettiin suuria yhtäläisyyksiä etenkin kissojen maitorauhassyövän ja ihmisten rintasyövän välillä.
Tutkijat uskovat, että kissojen syöpien tutkiminen auttaa parantamaan myös ihmisten syöpien tunnistamista ja niiltä suojautumista.
Suomessa tutkimuksesta kertoi ensin Tekniikan Maailma.