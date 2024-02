Puolan ulkoministeri Venäjästä: Kuin Neuvostoliitto aikanaan

Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski on pitänyt palopuheen Venäjästä YK:n turvallisuusneuvostossa. Perjantaina päivää ennen Ukrainan sodan kaksivuotispäivää pidetyssä puheessa Sikorski muun muassa vertasi Venäjää Neuvostoliittoon. Hän myös korjasi lukuisia Venäjän väitteitä.

Sky Newsin viestipalvelu X:ssä jakama videotallenne englanninkielisestä puheesta löytyy tämän jutun lopusta.

– Olen hämmästynyt Venäjän suurlähettilään esityksen sävystä ja sisällöstä, Sikorski aloitti.

– Ja ajattelin voivani olla hyödyksi korjaamalla tilannetta. Suurlähettiläs [Vasili] Nebenzja on kutsunut Kiovaa lännen asiakkaaksi. Itse asiassa Kiova taistelee ollakseen riippumaton kenestäkään.

Tämän jälkeen ulkoministeri Sikorski korjaa pitkän listan Venäjän esittämiä väitteitä. Hän pitää niitä valheina. Esimerkiksi Nebenzjan väittämän rikollisen Kiovan hallituksen sijaan hän sanoo Ukrainalla olevan demokraattisesti valittu hallitus.

Venäjän natsisyytöksiin ei Sikorskin mukaan voi uskoa, sillä Ukrainan presidentti on juutalainen, puolustusministeri on muslimi eikä poliittisia vankeja ole.

– Hän sanoi, että Ukraina on uppoamassa korruptioon. No, Aleksei Navalny dokumentoi, kuinka rehellinen ja moitteeton hänen oma maansa on.

– Hän syytti Yhdysvaltojen uuskolonialismia sodasta. Itse asiassa Venäjä yritti hävittää Ukrainan 1800-luvulla ja uudelleen bolševikkien aikana, ja nyt tämä on kolmas yritys.

Puolan ulkoministeri myös muistutti, etteivät Venäjän aiemmat sotaretket ole tuoneet kummoista menestystä.

– Ja lopuksi hän sanoo, että me lännessä yritämme jotenkin vakuuttaa, ettei Venäjää voi koskaan voittaa. No, Venäjä ei voittanut Krimin sotaa, se ei voittanut Venäjä-Japanin sotaa, se ei voittanut ensimmäistä maailmansotaa, se ei voittanut Varsovan taistelua, se ei voittanut Afganistanissa eikä kylmässä sodassa, Sikorski kertaa.

Jokainen tappio oli hänestä kuitenkin hyvä asia, sillä ne toivat uudistuksia Venäjälle.

Sikorskin mukaan Venäjän suurlähettilään sanat muistuttavat puolalaisia siitä, miksi he aikanaan kamppailivat Neuvostoliiton sortoa vastaan.

– He epäonnistuivat alistamaan meidät silloin. He epäonnistuvat alistamaan Ukrainan ja meidät nyt.

Radek Sikorski, Poland's foreign minister, told the meting he was "amazed" at the "tone and the content" of comments by Russia's UN ambassador. He then made several statements "correcting" his speechhttps://t.co/ErEn1RwAiN pic.twitter.com/kewQmHyNWM

— Sky News (@SkyNews) February 25, 2024