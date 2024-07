Viron SDP:n haave yritysverosta toteutuu

Viron SDP:n eli sosiaalidemokraattisen puolueen haave yhteisöverosta toteutuu, kertoo Postimees.

Viro ollut tunnettu siitä, että maassa ei ole ollut yritysveroa. Veroja on maksettu vasta silloin, kun tuloja on otettu yhtiöistä ulos. Tämä muuttuu, koska vuodesta 2026 lähtien yritykset joutuvat maksamaan kahden prosentin veroa voitoistaan.

– Tämä on voittovero eli klassinen yritystulovero, SDP:n puheenjohtaja Lauri Läänemets iloitsee Postimees -lehdessä.

Läänemets kertoo, että yhteisövero oli nimenomaan hänen puolueensa ajama asia Viron uuden hallituksen ohjelmaan. Hallituskumppanit reformipuolue ja Viro 200 -puolue olisivat hänen mukaansa halunneet yritysveron sijasta rajuja korotuksia kulutusveroihin ja arvonlisäveroon.

– Vastustimme niitä, koska ne ovat kipeitä jopa tavallisille virolaisille, puhumattakaan matalapalkkaisista ihmisistä, Läänemets kertoo.

Yhteisövero on voimassa vuoden 2028 loppuun asti. Viron hallituksen mukaan yritysvero on osa niin sanottua turvallisuusveron kokonaisuutta, jolla kustannetaan maanpuolustuksen menoja.

Yritykset ovat vastustaneet uutta veroa.

– Kompromissi oli se, että myös yrittäjien on osallistuttava turvallisuusveroon. Anteeksi vain, mutta mitä turvallisempaa Virossa, niin sitä paremmin talous kasvaa. Myös isompien yritysten omistajien varallisuus kasvaa, joten hekin hyötyvät turvallisuusverosta, Läänemets perustelee.

Viro ei hänen mukaansa saa olla sellainen maa, jossa ”vain rikkaat voittavat ja työväki maksaa kulut”.

– Perusajatuksena on, että jokainen osallistuu, Läänemets sanoo.

Viron uusi pääministeri ja reformipuolueen puheenjohtaja Kristen Michal myöntää Postimees -lehdelle, että yhteisövero ei ollut helppo asia hänen puolueelleen. Vaihtoehtoa ei hänen mukaansa kuitenkaan ollut.

Pääministeri uskoo, että yrittäjät ovat valmiita osallistumaan puolustuksen kulujen kattamiseen.

– Jos naapurisi on aggressiivinen, tappaa naisia ja lapsia Ukrainassa ja sinulla on mahdollisuus osallistua maanpuolustukseen, etsit parhaan tavan tehdä se, Michal toteaa.

Reformipuolueesta talousministeriksi nimitetty Erkki Keldo kertoo, että yritysverosta halutaan päästä mahdollisimman nopeasti eroon.

– Meidän on otettava huomioon, että jokainen vero tukahduttaa taloutta, mutta emme ota laajaa turvallisuusveroa käyttöön vain veron takia. Lähellämme on käynnissä täysimittainen sota. Tehtävämme maana ja hallituksena on varmistaa turvallisuutemme, hän sanoo Postimees -lehdelle.

– Jos turvallisuustilanne muuttuu, poistamme ensimmäisenä yhteisöveron laajasta turvallisuusverosta. Mutta ilman turvallisuusveroa emme pärjää, koska ilman turvaa tänne ei kukaan halua sijoittaa.

