Suomalaiset paljastavat koti- ja mökkiremonttinsa budjetin

Mökkiremonttiin panostetaan yleisimmin alle 5 000 euroa ja kodin remonttiin 5 000–10 000 euroa, selviää Stark Suomi Oy:n teettämästä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2024 -tutkimuksesta.

Selvästi yli puolet (56 prosenttia) suomalaisista mökinomistajista pitää 5 000 euroa maksimibudjettinaan mökkiremontille. Hieman yli neljäsosa (27 prosenttia) asettaa kipurajan tuosta korkeammalle mutta enintään kymppitonniin, kun taas ainoastaan 18 prosenttia vastaajista olisi valmis sijoittamaan mökkiremonttiin viisinumeroisen summan.

Kotiin sen sijaan ollaan valmiita panostamaan enemmän. Omasta aloitteesta tehtävään remonttiin – siis pois lukien niin sanotut pakolliset, taloyhtiön määräämät remontit – suomalainen kodinomistaja on yleisimmin (33 prosenttia) valmis sijoittamaan 5 000–10 000 euroa. Neljäsosa asettaa maksimibudjettinsa välille 10 000–20 000 euroa ja kymmenesosa vastaajista tuota seuraavaan kymppitonnihaarukkaan.

– Maksimibudjetti korreloi vahvasti tulotason mukaan, mikä on odotettavaa. Esimerkiksi kodin remonteissa alle 20 000 euron vuositulojen taloudessa asuva vastaaja valitsee enintään 10 000 euron remontin 85 prosentissa tapauksista, kun taas yli sadan tonnin talouksissa vastaava luku on 36 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että jos on rahaa käytettävänä, sitä ei epäröidä satsata kotiin, sanoo Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi tiedotteessa.

Nuoret ja paritaloasujat valmiita satsaamaan

Tarkasteltaessa vastausjakaumia yksityiskohtaisemmin selviää, että rahankäyttövalmiudessaan muista erottuvat 18–29-vuotiaat aikuiset sekä paritaloasujat.

Nuorista aikuisista ainoastaan kahdeksan prosenttia ilmoittaa kodin remontin kipurajakseen 5 000 euroa, yleisimmän (43 prosenttia) vaihtoehdon ollessa 10 000–20 000 euroa.

Ikäryhmän, asuinalueen ja asumismuodon perusteella jaotelluista alaryhmistä paritaloasujat ovat nuorten lisäksi ainoa, jossa 10 000–20 000 euron maksimibudjetti nousee suosituimmaksi vaihtoehdoksi.

– Voi olla, että ajatuksellinen maksimibudjetti asetetaan nuoressa ikäryhmässä toiveikkaasti hyvinkin korkeaksi, vaikka taloudellinen realismi sitten muuttaisikin todellista budjettia, kun suunnitelmat konkretisoituvat. On totta kai hienoa, että nuoret sukupolvet haluavat sijoittaa toimivaan ja mieluisaan kotiin, Päiväniemi aprikoi.

– Paritaloasujista 57 prosenttia on valmis maksamaan kodin remontista viisinumeroisen summan. Vaikuttaa siltä, että paritaloasujat ovat remontti-innokasta kansanosaa.

Stark Suomi Oy:n Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2024 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 9.–15.1.2024.