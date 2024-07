Kuka tappoi ukrainalaisen professorin? Palkkamurha, sanoo poliisi

Iryna Farion murhattiin perjantaina Länsi-Ukrainan Lvivissa. Nyt Ukrainan poliisi on paljastanut, että murhaa oli todennäköisesti suunniteltu huolellisesti. Poliisin mukaan mies pyöri tarkkailemassa tekopaikkaa useina arkipäivinä. Viikko ennen tekoa hän tallentui ensimmäistä kertaa kuviin, joita poliisi on nyt julkaissut. Parikymppinen mies on selkeästi naamioitunut: silmiä peittävät suuret aurinkolasit ja päässä on hattu.

Toisinaan miehellä oli mukanaan laukku, ja poliisi uskoo, että murha-asetta on kannettu siinä. Poliisi arvioi, että teko on ollut palkkamurha, ja pitää todennäköisenä, että mies ei ole toiminut yksin. Murhaa on saatettu suunnitella jopa kuukauden päivät. Murha-asetta ei ole löydetty, pelkkä hylsy vain. Sen perusteella poliisi tosin pystyy tekemään johtopäätöksiä myös aseesta.

Venäjän valtiollisten toimijoiden osuutta ei ole suljettu pois, mutta ei myöskään vahvistettu. Presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi lauantaina surunvalitteluidensa ohessa, että kaikki vaihtoehtoja tutkitaan – myös Venäjän osuutta tapahtumiin.

Farionia ammuttiin perjantaina illalla. Yksi laukaus riitti, mikä poliisin mukaan indikoi teon huolellista suunnittelua. Farion vietiin sairaalaan, jossa hän hätäleikkauksesta huolimatta kuoli myöhemmin perjantaina. Hänet haudattiin Lvivissa maanantaina.

Farion oli ristiriitainen persoona, mutta ukrainalaiset surevat hänen kuolemaansa. Svoboda-puolueen entinen parlamenttiedustaja ja kielitieteilijä Farion tunnettiin venäjän kielen tiukkasanaisena vastustajana ja hän on luonnehtinut sitä vihollisen kieleksi. Hän sanoi viime vuonna, ettei todellisten patrioottien pitäisi puhua venäjää missään tilanteessa, etenkään etulinjassa, sillä se on hyökkääjämaan kieli. Kuolemansa aikaan Farion toimi Lvivin yliopistossa ukrainan kielen professorina.

Farionin jyrkät lausunnot ovat herättäneet kritiikkiä ja hänen on syytetty lietsovan vihaa kieliryhmien välille, mutta nyt hänen kohtalonsa vaikuttaa yhdistävän ukrainalaisia. Monet vaikuttavat syyttävän murhasta Venäjää, vaikka poliisi ei ole tätä vahvistanut. Farionin murhaa pidetään nyt tavoitteena on horjuttaa ukrainalaisten yhtenäisyyttä.

Mikäli Venäjän osuus tekoon selviäisi, set tarkoittaisi, että Venäjän turvallisuuspalvelu tai sen värväämät tahot pystyvät yhä toimimaan melko rauhallisessa Länsi-Ukrainassa häikäilemättömän tehokkaasti.