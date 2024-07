Venäjä luo rekisterin kaikista ”epäystävällisissä” maissa koulutusta saavista

Venäjä puuhaa virallista rekisteriä kaikista ”epäystävällisissä” maissa koulutusta saavista venäläisistä. Asiasta kertovat iStories ja Meduza. Rekisterihanke sisältyy Venäjän sisäministeriön valmistelemaan lakiluonnokseen. Laki ei siis ole vielä astunut voimaan, mutta se on virallisesti valmistelussa.

Rekisteri liittyy ekstremismin vastaiseen toimenpideohjelmaan. Tietokanta sisältäisi tiedot kaikista Venäjältä ”äärijärjestöihin” lähteneistä sekä heistä, jotka vastaanottavat koulutusta epäystävällisissä maissa sijaitsevissa ulkomaisissa keskuksissa.

Lakiluonnos ei erittele mistä koulutuksesta, ulkomaisista keskuksista tai epäystävällisistä maista on kyse. Meduza huomauttaa, että voimassa olevassa ekstremisin torjuntaohjelmassa vuodelta 2020 tätä rekisteriä ei ole mainittu. Torjuntaohjelma on tarkoitus päivittää ensi vuonna.

Epäystävällisiksi luokitelluista maista tiedetään ainakin se, että Venäjä aloitti niiden listaamisen vuonna 2021 Tsekistä ja Yhdysvalloista. Nykyään listalla ovat myös kaikki EU-maat sekä ainakin Australia, Albania, Kanada, Japani, Norja, Sveitsi, Bahamasaaret, Singapore, Etelä-Korea ja Taiwan.

Suomessa STT kertoi talvella, että Opetushallituksen tilastojen mukaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Suomessa haki Venäjältä vuonna 2021 noin 1 500 hakijaa, vuonna 2022 noin 1 800 hakijaa ja viime vuonna noin 2 200 hakijaa.

Yhteensä helmikuun 2022 jälkeen Venäjältä arvioidaan lähteneen ja jättäneen palaamatta noin 650 000 ihmistä. Luku on peräisin itsenäisen venäläisen The Bell -uutissivuston useista eri kohdemaista hankkimista tilastoista. Suomeen talven 2022 jälkeen on muuttanut noin 5 300 Venäjän kansalaista.

Erityisen kylmääväksi Venäjän sisäministeriön rekisterihankkeen tekee se, että Venäjältä lähteneet on jo koottu tietokannaksi. Itsenäinen venäläinen Agentsestvo-sivusto havaitsi asian aiemmin heinäkuussa konsultoituaan erästä datanhankintapalvelua.

Venäjällä on mahdollista ja helppoa ostaa toisten ihmisten tietoja. Korruption johdosta esimerkiksi passi- ja viisumitietokantoja, lentojen matkustajaluetteloita, autojen omistajatietoja ja parkkisakkoilmoituksia myydään verkossa niihin erikoistuneilla kanavilla.

Myös useat etsivätoimistot tarjoavat datan hankintapalveluja, ja pienyrittäjät mainostavat toimintaansa keskustelufoorumeilla. Useampi alan foorumi tarjoaa kaupanvahvistuspalveluita, etteivät asiakkaat lankeaisi huijauksiin.

Agentsestvo ei halunnut nimetä mitä palvelua oli käyttänyt, sillä sen mukaan tietoja voidaan käyttää mielipidevainoon. Näin on tapahtunut aiemmin vuonna 2021, kun Free Navalny -sivuston tietoja vuoti. Sivustolle rekisteröityneille Venäjän valtion työntekijöille tehtiin kotietsintöjä, ja heidät irtisanottiin työpaikoiltaan.

Toteutuessaan sisäministeriön oma tietokantahanke mahdollistaisi varsin tehokkaasti vaikka jokaisen tietokantaan rekisteröidyn määrittelemisen äärijärjestöksi. Äärijärjestöjä ovat nykyään venäläisessä lainsäädännössä useiden ääri-islamististen järjestöjen lisäksi esimerkiksi Jehovan todistajat, LGBT-liike, Aleksei Navalnyin korruption vastainen säätiö, bloggaaja Alexander Nevrozov ja hänen vaimonsa sekä Facebook ja Instagram.