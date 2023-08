Puolan pääministeri: Venäjä ja Valko-Venäjä testaavat nyt lännen reaktioita

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki kertoo tavanneensa tänään Liettuan presidentin Gitanas Nausėdan kanssa niin kutsutussa Suwalkin käytävässä Puolassa.

Tapaamisesta uutisoi sotaa seuraava Liveuamap.com. Keskustelun aiheena oli Valko-Venäjällä olevien Wagner-palkkasotilasarmeijan joukkojen muodostama uhka.

Morawickin mukaan wagnerilaisten pitäminen Valko-Venäjällä on Venäjälle ja Valko-Venäjälle keino testata Puolan ja sen liittolaisten reaktioita. Tämänhetkisen arvion mukaan Wagnerin sotilaita on Valko-Venäjällä ainakin noin 4000.

Brittiläisen The Independent -lehden mukaan joukot ovat harjoitelleet yhdessä Valko-Venäjän armeijan kanssa lähimmillään vain viiden kilometrin päässä Puolan rajasta. Puola vastaavasti on lisännyt joukkoja omalla rajallaan.

Jännitteet maiden välillä lisääntyivät edelleen tiistaina, kun kaksi Valko-Venäjän sotilashelikopteria loukkasi Puolan ilmatilaa. Valko-Venäjä on kiistänyt tapahtuneen.

– Varoitamme Venäjää ja Valko-Venäjää provokaatioista, sanoi Morawiecki tänään.

– Tulemme vastaamaan voimakkaasti provokaatioihin, joiden väline on Wagner-joukot, hän jatkoi.

Hänen mukaansa joukot voivat syyllistyä sabotaasiin, ja tätä uhkaa aliarvioivat ovat osaltaan vastuussa juonittelun ja provokaatioiden jatkumiseen Venäjän taholta.

Lisäksi pääministeri toisti jo aiemmin esittämänsä lausunnon siitä, että palkkasotilaat saattavat tekeytyä turvapaikanhakijoiksi soluttautuakseen Puolaan ja muihin Nato-maihin, tarkoituksenaan tehdä esimerkiksi terrori-iskuja. Hänen mukaansa wagnerilaisia voidaan käyttää apuna myös hybridivaikuttamisessa, jossa suuria määriä laittomia siirtolaisia työnnetään Puolan rajalle.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on viime päivinä härnännyt länttä lausunnoillaan muun muassa siitä, että pitää Wagnerin taistelijat ”kurissa” Valko-Venäjällä, jotta he eivät marssi Puolaan.

Asiantuntijoiden mukaan nämä ovat kuitenkin vain tyhjiä heittoja. Ei ole todennäköistä, että Valko-Venäjältä hyökättäisiin Nato-maahan.

Amerikkalainen ajatuspaja International Study of War ISW totesi eilen, että mitään isompaa uhkaa Wagnerin joukot eivät Ukrainalle tai Puolalle muodosta. ISW:n mukaan Wagner-taiteilijoilla ei ole tällä hetkellä sellaista raskasta aseistusta Valko-Venäjällä, että laaja hyökkäys Ukrainaan tai Puolaan olisi mahdollinen.

