Venäjän duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kenraalieversti evp. Andrei Kartapolov sanoi Venäjän valtiontelevisiossa Vladimir Solovjovin propagandaohjelmassa, että ylipäällikön eli Vladimir Putinin päätös Wagner-joukkojen lähettämisestä Valko-Venäjälle oli ovela ja älykäs.

– On selvää, ettei Wagner-yhtiö mennyt Valko-Venäjälle kouluttamaan maan armeijaa. Tai oikeastaan, ei ainoastaan kouluttamaan. Ei ainoastaan ja ei niin paljon. On sellainen paikka kuin Suwalkin käytävä, lausui Kartapolov sanamyhkäisesti.

Suwalkin käytävä tarkoittaa Nato-maiden Liettuan ja Puolan välillä olevaa maa-aluetta, jonka kautta kulkee Tallinnasta Varsovaan Eurooppatie E67 eli Via Baltica. Sen lisäksi, että Suwalkin käytävä yhdistää Baltian maat ja Puolan, erottaa se Venäjälle kuuluvan Kaliningradin alueen Valko-Venäjästä, joka on käytännössä venäläisten miehittämä ja valtioliitossa Venäjän kanssa.

– Jos jotakin tapahtuu, me tarvitsemme tätä Suwalkin käytävää erittäin paljon.

Solovjov huomauttaa tähän väliin, että Wagner-luovutti jo varusteensa ja kalustonsa.

– Se ei ole iso ongelma. He antoivat jotain pois ja saavat jotain tilalle, vastasi Kartapolov.

Poukkoilevaan keskusteluun puuttui RT:n eli Russia Todayn johtaja Margarita Simonjan, joka ihmetteli, että miksi Wagner luovutti 1500 tonnia ammuksia, kun yksityisarmeija aiemmin valitti ammuspulaa.

– En puhu siitä, vaan tosiasiasta, että tämä iskuryhmä on valmis ottamaan tämän pienen [Suwalkin] käytävän haltuunsa muutamassa tunnissa. Ja tässä me olemme jälleen heitä edellä, sanoo salamyhkäinen Kartapolov ilmeisesti ”kollektiiviseen länteen” eli vihollisiin viitaten.

Kartapolov mukaan venäläiset välillä valittavat, että ”miksi me emme tee mitään, kun he tekevät näin”.

– Kollegat, me teemme kaikkea. Me teemme sitä ilman, että vingumme mediassa ja esitämme kovaa jätkää, kuten he tekevät. Me toimimme hiljaa, rauhallisesti, perusteellisesti ja hienovaraisesti.