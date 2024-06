Puola hälytti hävittäjiä taivaalle Venäjän ohjusten takia

Puola hälytti lauantaina hävittäjäkoneet ilmaan Venäjän Ukrainaan kohdistuneen laajan ohjushyökkäyksen takia.

Massiivisessa iskussa ammuttiin ukrainalaisten mukaan sata ohjusta ja lennokkia. Ukrainan ilmavoimien mukaan niistä ammuttiin alas 81. Iskussa käytettiin ballistisia ohjuksia, erilaisia risteilyohjuksia ja iranilaisia Shahed-lennokkeja.

Iskun on kerrottu kohdistuneen erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuriin.

Puolan asevoimat tiedotti lauantaina aamuyöllä tarkkailevansa Venäjän toimintaa ja ryhtyneensä toimenpiteisiin Puolan ilmatilan turvaamiseksi. Kansalaisia varoitettiin tuolloin ”Puolan ja liittolaisten lentokoneiden aktivoitumisesta” aiheutuvasta melusta.

Varhain aamulla tiedotettiin yön olleen kiireinen koko Puolan ilmapuolustusjärjestelmälle. Puolalaisten mukaan pitkän kantaman ohjusisku kattoi koko Ukrainan alueen, mukaan lukien alueet Puolan ja Ukrainan rajalla.

Puola on lähettänyt koneita taivaalle aiemminkin Venäjän laajojen ilmahyökkäysten aikana. Ukrainaan matkalla ollut venäläisohjus lensi Puolan ilmatilaan maaliskuussa.

The Ukrainian Air Force says it shot down 81 of 100 missiles and UAVs Russia launched last night:

-30/35 Kh-101 / Kh-555

-4/10 Kalibr

-0/4 Iskander-M

-1/1 Iskander-K

-46/47 Shahed

-0/3 Kh-59 / Kh-69

"Zaporizhzhia's Dnipro Hydroelectric Station, Ukraine's largest hydroelectric… pic.twitter.com/tjLmxSajZA

— Rob Lee (@RALee85) June 2, 2024