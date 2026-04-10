Propagandan musertava voima: Näin venäläiset saatiin uskomaan valheita

Maanpaossa elävä venäläinen entinen oligarkki ja toisinajattelija Mihail Hodorkovski kuvaa viestipalvelu X:ssä, että Kremlin propaganda ei vääristä vain yksittäisiä uutisia, vaan koko venäläisten käsityksen todellisuudesta.

Hodorkovski kirjoittaa, että eurooppalaisten on lähes mahdotonta ymmärtää, millainen propagandan täyttämä ”todellisuus” Venäjällä vallitsee. Kremlin suoltama propaganda hänen mukaansa toimii Venäjän eristäytyneisyyden takia.

– Noin 90 prosenttia venäläisistä ei ole koskaan käynyt maan ulkopuolella. Vielä harvempi on koskaan ylittänyt entisen Neuvostoliiton rajoja. Valtaosalle ”länsi” ei ole paikka, jossa he ovat käyneet. Se on valtion kertoma kummitustarina, hän toteaa.

– Ja ainoa ääni, jonka kuulet, on propagandan ääni.

Hodorkovski kuvaa, miten venäläiset saadaan uskomaan Kremlin propagandan valheisiin.

– Kuvittele arkesi näin. Heräät ja televisio kertoo, että kirottu länsi hyökkäsi kimppuumme. Sitten menet töihin. Pomosi puhuu kirotusta lännestä. Menet kahvilaan. Viereisessä pöydässä ihmiset väittelevät siitä, kuinka kirottu länsi on porteilla. Soitat ystävälle purkaaksesi oloasi. Hän epäröi. Hän toistaa kuulemansa: ”Kirottu länsi yrittää tuhota meidät.” Propaganda on musertava voima. Kun jokainen ihminen elämässäsi toistaa samaa käsikirjoitusta, alat kyseenalaistaa oman järkesi, hän kirjoittaa.

– Ajattelet, että miten kaikki muut voivat olla väärässä ja vain minä oikeassa? Ehkä minä olen hullu? Ehkä emme aloittaneet tätä? Ehkä he todella hyökkäsivät kimppuumme? Et vain häviä väittelyä. Menetät otteesi todellisuudesta, hän jatkaa kuvailua.

Hodorkovskin mukaan venäläisten mielipiteitä ei pidä nähdä poliittisena valintana. Se on hänen mukaansa seurausta kaikkialla vallitsevasta propagandasta.

– Se on kuin ihminen saisi ruton. Et syytä häntä siitä, että hän on sairas. Panet hänet karanteeniin, mutta ymmärrät, että kyse on tragediasta. Tämä tartunta ei ole heidän syytään. Se on heidän epäonnensa.

Hodorkovskin mukaan syyllisiä ovat Kremlissä valtaa pitävät.

– Syy on arkkitehdeillä. Niillä, jotka rakensivat tämän viruksen, hän kirjoittaa.

