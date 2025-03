Professorit USA:n lähettilään kohupuheista: Älkää ilkkuko, ymmärtäkää sanoma

Arvostetun Venäjä-asiantuntijan, professori Sergei Radtshenkon mielestä on tärkeää ymmärtää, mitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoffin kohua herättäneet puheet Ukrainasta ja Venäjästä oikeasti tarkoittavat.

– Voimme pilkata tätä haastattelua, mutta mielestäni on viisasta suhtautua siihen vakavasti, Radtshenko toteaa X-palvelussa.

Witkoffia on arvosteltu kovin sanoin, ja hänen on katsottu toistaneen mediapersoona Tucker Carlsonin podcastissa Kremlin propagandan kanssa linjassa olevia väitteitä Ukrainasta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä ja tässä.

Niin ikään arvostettu Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti on Radtshenkon kanssa samoilla linjoilla.

– Ihmiset, jotka pitävät hauskaa parjaamalla Witkoffia ja joiden mielestä hän ei ymmärrä tilannetta, ymmärtävät asian itse väärin. Witkoff ei ole analyytikko tai moderaattori. Hän ei välitä faktoista. Hän on poliittinen palkkamurhaaja, joka haluaa saada aikaan tietyn sopimuksen ja sanoo sen, mikä on tarpeen saadakseen sen aikaan ja perustellakseen sitä, Galeotti sanoo Bluesky-palvelussa.

Radtshenko ei halua käydä keskustelua Venäjän Ukrainalta miehittämien ja laittomasti paperilla itseensä liittämien alueiden nimistä, joita Witkoff ei haastattelussa muistanut.

– Tosiasia on se, että vaikka Witkoff tuntisi Itä-Ukrainan kauttaaltaan, kykenisi nimeämään joka ikisen pienen kylän, opiskelisi Ukrainan historiaa ja puolustaisi väitöskirjaansa aiheesta Hruštšovin toimet Krimiin liittyen, niin se ei muuttaisi sitä todellisuutta, että Ukraina on toisarvoinen Yhdysvaltojen ydinintressien suhteen, Radtshenko sanoo.

Hän kertoo löytäneensä haastattelusta useita silmiinpistäviä elementtejä, kuten Witkoffin arvion Venäjän presidentti Vladimir Putinin laajentumishaluista Ukrainan ulkopuolelle. Witkoff piti tätä ”järjettömänä”.

– Hän väitti myös, ettei Putin ”nielaisisi Ukrainaa”, Radtshenko kertoo.

– Witkoffin tarjoama logiikka on mielenkiintoinen. Hän vertasi Ukrainaa Gazaan (outo vertailu), mutta hänen ajattelunsa mukaan ukrainalaisia ei voi nielaista, koska he aiheuttaisivat liikaa ongelmia miehittäjälle.

Radtshenkon mielestä oli myös mielenkiintoista kuulla Witkoffin puhuvan Ukrainan turvallisuustakuista.

– Olisi voinut odottaa, että tämä olisi tyrmätty, mutta hän sanoi sen sijaan, että ”tästä voidaan keskustella”. Olen hieman skeptinen, mutta meidän on tarkkailtava tätä asiaa.

Radtshenko kiinnitti huomiota puheisiin Ukrainan presidentinvaalista

– Witkoff oli jo oletettavasti luvannut tämän venäläisille. Muistatteko, kuinka aiemmin väitin, että Putin haluaa (Ukrainan presidentti Volodymyr) Zelenskyin pään? Sen sijaan hänelle luvataan vaalit. Mielenkiintoista.

So since everyone (myself included) have been trashing Witkoff, let me offer an alternative view of his interview with @TuckerCarlson, which I think should be watched in full, to give Witkoff the benefit of the doubt. I think he deserves it tbf.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) March 23, 2025