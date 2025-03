Raivo repesi Ukraina-neuvottelijan puheista – ”todella kylmäävää”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erikoislähettiläs Steve Witkoff ei muistanut Tucker Carlsonin podcast-jaksossa, mitkä alueet Venäjän on miehittänyt Ukrainalta.

Erityislähettiläs myös väitti, että Venäjän miehittämien alueiden asukkaat haluavat olla osa Venäjää.

Virallisesti Witkoff on Yhdysvaltain Lähi-idän-erikoislähettiläs, mutta hän on osallistunut myös neuvotteluihin Venäjän kanssa.

Trump näyttää siirtäneen syrjään aiemman neuvottelijan, Keith Kelloggin. Witkoff osallistui Kelloggin sijasta muun muassa Saudi-Arabiassa käytyihin neuvotteluihin Yhdysvaltain edustajana. Hän on myös tavannut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa osana neuvotteluita.

Venäjä-asiantuntija Jaroslav Trofimovin mukaan Witkoff toisti haastattelussa Venäjän näkemyksiä.

– Tämän perusteella on selvää, että ainoa ero Steve Witkoffin ja Vladimir Putinin näkemysten välillä Ukrainan sodasta on se, että Putin todella tietää kaikkien niiden viiden Ukrainan alueen nimet, jotka hän haluaa pitää, Trofimov kirjoittaa julkaisussaan Bluesky-viestipalvelussa.

Trofimov jakoi myös videopätkän Witkoffin haastattelusta. Video on katsottavissa alla olevassa upotteessa.

Myös Liettuan entisen ulkoministerin Gabrielius Landsbergisin mukaan Witkoffin puheet ovat vaarallisia.

– Witkoff toistelee Kremlin valheita siitä, että ”venäjänkieliset” haluavat ”liittyä Venäjään”, mikä on todella kylmäävää. Tämä ei ole mitään muuta kuin vapaa lupa Putinin kansanmurhanhimoiselle imperialismille. Tällaisen puheen kuuleminen amerikkalaisilta pitäisi olla Euroopalle sähköisku, ei herätys, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Myös kokoomuksen europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola kommentoi haastattelua.

– Häpeällistä. Mutta ennustettavaa, Aaltola kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

It’s clear from this that the only difference between Steve Witkoff’s and Vladmir Putin’s views on the war in Ukraine is that Putin actually knows the names of all the five Ukrainian regions he wants to keep.

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof.bsky.social) 2025-03-22T06:32:47.473Z