Venäjän ulkomaantiedustelu SVR:n eri maissa toimivien tiedusteluasemien hoitajat ovat julkaisseet väärennettyjä ”turvaluokituksesta poistettuja” asiakirjojaan, kertoo arvostettu Venäjä-asiantuntija, professori Sergei Radtshenko viestipalvelu X:ssä.

– Tämä on aika viihdyttävää. En ole koskaan nähnyt mitään tällaista, hän hämmästelee viitaten SVR:n Kiovan, Pariisin, Riikan ja Washingtonin tiedusteluasemiin.

Radtshenko ei halua linkittää jakamaansa kuvakaappausta (jutun alla) alkuperäiseen SVR-artikkeliin klikkausten minimoimiseksi.

– Nämä väärennetyt raportit edistävät salaliittoteorioita. Tämä (kuvakaappauksen raportti) väittää, että amerikkalaiset palkkaavat salaa latinalaisamerikkalaisia rikollisia taistelemaan Ukrainassa.

Venäjän tiedustelupalvelut ovat aiemmin väärentäneet asiakirjoja julkiseen käyttöön, ja sitä tapahtuu säännöllisesti. Radtshenkon mielestä omien asiakirjojen väärentäminen on kuitenkin ennennäkemätöntä.

– Mutta en usko, että he ovat koskaan väärentäneet omia asiakirjojaan.

– Ensisijainen yleisö on selvästi venäjänkieliset salaliittoteoreetikot Venäjällä ja ulkomailla, mutta eivät pelkästään he. En olisi yllättynyt, jos Venäjä-myönteiset bottiverkostot poimivat tämän roskan ja levittävät sitä, varsinkin globaalissa etelässä.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) July 11, 2024