Professori: Venäjä ei kykene puolustamaan omia rajojaan

St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotatieteilijä Phillips O’Brien kommentoi Twitterissä Venäjän Belgorodin alueen tapahtumia tiistaina.

Ukrainan puolella sotivat vapaaehtoiset venäläiset taistelijat kertoivat tiistaina iltapäivällä vallanneensa Venäjän Belgorodin alueella sijaitsevan Kozinkan kylän.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan ”Venäjän federaation kansalaisista koostuvat Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) -ryhmä ja Vapaan Venäjän legioona käynnistivät tiistaina operaation vapauttaakseen nämä Belgorodin alueella sijaitsevat paikat Putinin hallinnon alaisuudesta ja työntääkseen vihollista taaksepäin, jotta voitaisiin luoda tietynlainen turvavyöhyke Ukrainan siviiliväestön suojelemiseksi”.

Phillips O’Brien korostaa Venäjän Ukrainassa aloittaman laajamittaisen sodan osoittautuneen täysin toisenlaiseksi kuin sotaa edeltäneet Moskovan ja länsimaisten asiantuntijoiden arviot antoivat ymmärtää.

– Ensin Kiovan uumoiltiin kaatuvan muutamassa päivässä. Nyt olemme tulleet siihen pisteeseen, että Venäjä ei kykene puolustamaan omia rajojaan.

– Venäläinen ryhmä väittää johtavansa kansannousua, hän toteaa viitaten Vapaan Venäjän legioonan sosiaalisessa mediassa julkaisemaan videoon (jutun alla).

Legioona kertoo, että ”nyt on aika lopettaa Kremlin diktatuuri” ja että ”me olemme tulossa kotiin”.

