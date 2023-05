Vastarintaliikkeen väitetään valtaavan alueita Länsi-Venäjällä – ”Luotiin turvavyöhyke”

Ukrainan puolella sotivat vapaaehtoiset venäläiset taistelijat kertoivat tiistaina iltapäivällä vallanneensa Venäjän Belgorodin alueella sijaitsevan Kozinkan kylän.

Vapaan Venäjän legioona (Legion Svoboda Rossii) kertoo Telegram-kanavallaan ”vapauttaneensa kokonaan Kozinkan kylän Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) -ryhmän kanssa”.

– Etujoukot ovat edenneet Grayvoron kaupunkiin, legioona kertoo.

Venäjän Grayvoron raja-asema sijaitsee Belgorodin kaupungin länsipuolella.

Ukrainan sotilastiedustelun tiedottaja Andrii Jusov sanoi Ukrainan yleisradioyhtiölle, että Belgorodin alueen tapahtumissa on kyse ”turvavyöhykkeen” luomisesta Ukrainan kansalaisten suojelemiseksi.

– Venäjän federaation kansalaisista koostuvat Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) ja Vapaan Venäjän legioona käynnistivät tänään operaation vapauttaakseen nämä Belgorodin alueella sijaitsevat paikat Putinin hallinnon alaisuudesta ja työntääkseen vihollista taaksepäin, jotta voitaisiin luoda tietynlainen turvavyöhyke Ukrainan siviiliväestön suojelemiseksi, Jusov sanoo.

Asiasta kertoo Ukrainska Pravda.

Jusov korostaa, että operaation suorittivat yksinomaan Venäjän kansalaiset.

LUE MYÖS:

Väite rajusta hyökkäyksestä Venäjän puolelle – Ukrainalainen upseeri kiistää

👀

"The Legion and the RDK completely liberated the settlement of Kozinka, Belgorod Region. Advance detachments entered Grayvoron.

We move on.

Russia will be free!

For Russia! For freedom!"https://t.co/rSVginwbLC pic.twitter.com/pbOiXtvGvb

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) May 22, 2023