Professori kehui Suomen Venäjä-linjaa, Viron ex-presidentti kuittasi Tarja Halosella ja Erkki Tuomiojalla

Amerikkalainen strategian professori, sotatieteilijä Phillips O’Brien kehuu viestipalvelu X:ssä Suomen ja Viron johtajien Venäjä-linjaa.

Hän on jakanut Viron pääministeri Kaja Kallaksen Stern-lehdelle antaman lausunnon.

– Meidän ei pitäisi pelätä omaa voimaamme eikä yliarvioida Venäjän voimaa. Eskalaation pelko saa meidät tekemään itsestämme pienempiä kuin olemme. Tämä on väärin, Kallas sanoi saksalaislehdelle.

Professori O’Brienin mukaan muiden länsimaisten johtajien pitäisi ottaa mallia Viron pääministeristä, joka ei rajoita tai säätele puheitaan Venäjän tai sodan eskaloitumisen pelon takia.

– Tämä on esimerkki poliittisesta johtajasta, joka ei toimi Venäjän refleksiivisen kontrollin alaisena. Erinomaisesti muotoiltu. Venäjän refleksiivinen kontrolli lännen eskalaatiohuolista tekee useista Ukrainan tutkijoista ”pienempiä” kuin he ovat, ja se saa Venäjän näyttämään voimakkaammalta, amerikkalaisprofessori toteaa.

Hänen mukaansa tilanteen pitäisi olla toinen. Hän haluaisi nähdä sen, että lännen johtajien sijaan Putin pelkäisi ”paniikissa” sodan eskaloitumista ja puolustusliitto Naton täydellistä sitoutumista Ukrainan voittoon.

O’Brienin nostaa viestiketjussa esille myös Suomen. Hän viittaa puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) Ylen Ykkösaamun haastatteluun, jossa Häkkänen kuvailee eskalaatiolla uhkailun olevan vanhaa neuvostoliittolaista taktiikkaa, jonka ei pitäisi pelästyttää Ukrainan tukijoita.

– Suomalaiset johtavat maailmaa siinä, kuinka vapauttaa itsensä Venäjän refleksiivisestä kontrollista, professori toteaa.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves ei jaa viestiketjussa täysin O’Brienin näkemystä. Hän muistuttaa, että Suomen suhtautuminen Venäjään on muuttunut vastaa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Ilves toimi Viron presidenttinä vuosina 2006–2016 ja ulkoministerinä vuosina 1996–1998 ja 1999–2002. Hän muistuttaa presidentti Tarja Halosen ja entisen ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd.) Venäjä-linjauksista.

– Presidenttinä ja sitä ennen ulkoministerinä saamani luennot Haloselta ja Tuomiojalta olivat puhdasoppisia venäläisiä puhepointteja, Ilves kuittaa ja toteaa suomettumisen jatkuneen pitkään kylmän sodan päättymisen jälkeen.

Viron ex-presidentti Ilves on arvostellut toistuvasti Halosen ja Tuomiojan toimintaa.

– Monien suomalaispoliitikkojen asenne Viroa kohtaan on ollut ylimielistä, ja Halonen yritti pilkkaamalla hiljentää meidät Venäjä-kysymyksessä vuonna 2008 Georgian sodan aikana. Se mitä hän teki, oli mahdotonta hyväksyä valtionpäämieheltä. Luonnehti ja vähätteli koko kansaa, se on täysin… Niin ei tehdä, Ilves totesi Eesti Ekspress -lehden haastattelussa.

Viro ja muut Baltian maat vaativat tuolloin Euroopan unionilta aiempaa tiukempaa Venäjä-politiikkaa.

– Lensin Tblisiin, mutta kun silloiselta Suomen presidentiltä (Tarja Halonen) kysyttiin, miksi Suomi ei sanonut mitään, vastasi hän: Viron kansakunta (!) kärsii neuvostovallan aiheuttamasta ”posttraumaattisesta stressisyndroomasta” ja tukee siksi Georgiaa. Tämä ei suoraan sanottuna herätä luottamusta, Ilves avasi Halosen toimintaa aikoinaan Twitterissä.

Ilves on muistellut aiemmin myös vuotta 2014, jolloin Venäjä miehitti Krimin niemimaan.

– Kun pidin puheen Ukrainasta vuonna 2014, istuva ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) hyökkäsi julkisesti Viron istuvan presidentin kimppuun siitä, etten tunne oman maani historiaa (!). En rehellisesti sanottuna tiedä, voidaanko puhua herätyksestä todellisuuteen, Ilves kirjoitti Twitterissä.

LUE MYÖS:

Viron ex-presidentti ryöpyttää Suomea, nosti esiin Tarja Halosen ja Erkki Tuomiojan

Ulkoministeri Erkki Tuomioja: Viron presidentin maailmankuva muodostui USA:ssa



Only in the past three years. The lectures I got as president and before that as foreign minister from Halonen and Tuomioja were pure Russian talking points.

This is an example of a political leader not operating under Russian reflexive control. Excellently phrased. Russian reflexive control of western escalation concerns makes many of Ukraine's backers "smaller" than they are, and Russia seem more powerful. https://t.co/IfOB3PlyiJ

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) March 4, 2024