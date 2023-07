”Venäjän sodanjohdon kaaos pahenee” – upseeriston puhdistus horjuttaa rintamaa

Toimintahäiriöt Venäjän sotilasjohdossa ovat lisääntyneet sitä mukaan, kun jälleen yksi kenraali erotettiin totuuden kertomisesta ja muita korkea-arvoisia upseereita on pidätetty kuulusteluita varten, toteaa RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot.

Tällä on hänen mukaansa seurauksia rintamatilanteeseen Ukrainan vastahyökkäyksen ollessa käynnissä.

Jevgeni Prigozhinin juhannuskapinan jälkeen Venäjällä on pidätetty useita korkea-arvoisia upseereja, joista tunnetuin on Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentaja Sergei Surovikin. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Wall Street Journalin lähteiden mukaan ”Kremlin pyrkimys kitkeä epälojaaleiksi epäillyt upseerit on laajempi kuin julkisuudessa tiedetään”. Osa pidätetyistä on myöhemmin erotettu palvelusvirastaan. Pidätyksissä sanotaan olevan kyse upseeriston puhdistamisesta heistä, joiden ei katsota enää olevan luotettavia.

Massicotin mukaan Venäjän sodanjohdon kaaos on pahentunut entisestään.

– Venäjän yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov ja puolustusministeri Sergei Shoigu ovat aiemmin nuhdelleet ja rankaisseet alaisiaan yksityisesti ja julkisesti erilaisten rikkomusten takia, hän sanoo Twitterissä.

Sergei Surovikin synniksi katsotaan taktisen tilanteen parempi ymmärrys. Maahanlaskujoukkojen komentajaa, kenraalieversti Mihail Teplinskiä on saatettu pitää liian suosittuna joukkojen keskuudessa. Kenraalimajuri Ivan Popov puolestaan nosti suorasukaisesti esille Venäjän joukkojen pahat ongelmat.

– Viime vuonna Venäjän Ukrainan-joukkojen komentajana toiminut Surovikin ryhmitti Venäjän joukot puolustukseen ja määräsi hänen nimeään kantavien puolustusverkostojen (Surovikinin linjat) rakentamisen. Mutta (Venäjän presidentti) Vladimir Putin halusi hyökkäyksen, joten hänet syrjäytettiin, Massicot sanoo.

– Teplinski katosi julkisuudesta muutaman kuukauden ajaksi. Huhujen mukaan hän oli eri mieltä Venäjän sodanjohdon kanssa. Lopulta hän palasi takaisin tehtäviinsä. Teplinskin vastuulla on monien puolustusasemien kehittäminen.

Massicot korostaa, että Surovikin on ollut poissa julkisuudesta viimeiset kolme viikkoa.

– Tämänhetkinen teoriani on se, että (eteläisen sotilaspiirin) Rostovin päämajassa (josta johdetaan Ukrainan vastaista sotaa) ei ole välimiestä, joka ottaisi vastaan Gerasimovin huonot ideat. Teplinski on todennäköisimmin kentällä, ja (pääesikunnan apulaispäällikkö) Aleksei Kim vaikenee. Joten nyt operatiivisten ryhmien komentajat joutuvat olemaan suoremmin tekemisissä Gerasimovin kanssa.

Popov sai potkut sen jälkeen, kun hän arvosteli muuta sotilasjohtoa vaikeasta rintamatilanteesta ja kertoi venäläisten pahoista ongelmista Ukrainan vastaisessa hyökkäyssodassa. Muun muassa vastatykistön toiminta on puutteellista, tykistötiedusteluasemista on pulaa eivätkä joukot saa tarpeeksi lepoa. Hän komensi 58. armeijaa eteläisessä Ukrainassa, jossa käydään rajuimpia taisteluita.

– Heillä on kasvavassa määrin ongelmia joukkojen kierrätyksen ja reservien kanssa, Massicot toteaa.

– Kaaosta lisäsi myös se, että 58. armeijan varakomentaja kuoli tällä viikolla Ukrainan tekemässä ohjusiskussa, joka kohdistui venäläisjoukkojen Berdjanksissa sijaitsevaan päämajaan.

Popov syytti ääninauhalla puolustusministeriötä ja asevoimia joukkojensa pettämisestä. Tämä on Massicotin mielestä harvinaista.

– Popov sanoo sen, minkä monet hänen kollegansa tietävät olevan totta: Venäjän sodanjohdon epäpätevyys tässä vaiheessa on armeijan pettämistä.

Massicot kiinnittää huomiota siihen, että Surovikin, joka on yksi Venäjän kokeneimmista kenraaleista, on kadonnut kuvioista, eikä kukaan kiinnitä siihen huomiota.

– Totta kai se vaikuttaa joukkojen ja sotilaiden toimintaan.

